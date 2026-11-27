Через 5 дней после российского авиаудара по Комышувахе Запорожской области Главное управление разведки установило личности причастных к этому военному преступлению. 2 ноября оккупанты сбросили авиабомбы на гимназию, где люди получали гуманитарную помощь, в результате чего погибли 72 человека.

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В материале "Слідства.Інфо" рассказали подробности и показали фото этих военных преступников. По данным ГУР, удар спланировал 42-летний полковник Федор Зубаков.

Кто причастен к удару по Комышувахе

В ГУР отметили, что в авиаударе по поселку Комышуваха Запорожской области 2 ноября 2026 года была задействована тактическая авиационная группа № 5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва генерального штаба ВС РФ, сформированная на базе 11 смешанного авиационного полка (в/ч 77978) 4-й смешанной авиационной дивизии и 559 бомбардировочного авиационного полка 1 смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ВКС ВС РФ.

Ярослав Бородин

По данным источников, тактической авиационной группой, задействованной в атаке, командовал 36-летний российский военнослужащий Ярослав Бородин.

Он участвует в войне против Украины с 2023 года. На момент удара по Камышувахе он командовал тактической авиационной группой №5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ.

Он родился в Казахстане, имеет российское гражданство, в армии РФ служит 14 лет. Сейчас живет в Октябрьском Волгоградской области России. Военный преступник женат и воспитывает пятилетнего сына.

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Полковник Федор Зубаков

По данным ГУР, удар по Камышувахе спланировал 42-летний полковник Федор Владимирович Зубаков, начальник группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр" армии РФ.

В социальных сетях Зубаков выкладывает фотографии, на которых позирует в военной форме на Красной площади в Москве, с женой и детьми.

Федор Зубаков (справа), причастный к удару по Камышевахе. Источник: ''Следствие Инфо''

Главные истории дня

Капитан Сергей Елисеев

Одним из идентифицированных ГУР российских летчиков является 31-летний капитан Сергей Александрович Елисеев. Он служит в армии РФ с 2015 года, а против Украины воюет с марта 2022-го, по данным наших источников.

Страницы в его соцсетях закрыты, однако журналистам удалось найти открытый Telegram-канал его жены Дарьи. На одном из видео ее канала – гендер-пати, во время которой Елисеевы узнавали пол ребенка. На этих фото и видео "Следствие.Инфо" узнало других российских военных летчиков, которых ГУР связывает с атакой на Комышуваху.

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Сергей Елисеев, причастный к удару по Камышевахе. Источник: ''Следствие Инфо''

Лейтенант Родион Плотников

Еще один из причастных – старший лейтенант Родион Сергеевич Плотников. По данным расследования, в российской армии он служит с августа 2016 года. В анкетах на финансовых сервисах Плотников сам указывал, что работает штурманом и связан с военным городком при Челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов.

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Он неоднократно обращался за займом, и в графе "адрес" указал контакты воинской части №77978. Это та же часть, которая упоминается в сообщении ГУР.



Родион Плотников (по центру), причастный к удару по Камышевахе. Источник: ''Следствие Инфо''

Вадим Перехрест

На вечеринках у Елисеева появляется еще один летчик из списка ГУР – лейтенант Вадим Олегович Перехрест. Его страницы в соцсетях закрыты, а его жена Ирина в заблокированной соцсети "ВКонтакте" публиковала фото с ним со свадьбы, а в мае 2025 года – фото с дочерью.

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По данным источников "Следствия.Инфо", он служит в российской армии пять лет и находится в воинской части, которую ГУР связывает с атакой на Комышуваху. В войне против Украины, по данным расследования, он участвует с октября 2026 года.

Вадим Перехрест, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе. Источник: ''Следствие Инфо''

Никита Игнатьев

Еще один российский летчик – старший лейтенант Никита Викторович Игнатьев. По информации расследования, он участвует в войне против Украины с сентября 2022 года. Фото Игнатьева можно найти на страницах его жены Татьяны – она публиковала их свадебные снимки, а позже – фотосессию перед рождением сына.

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Никита Игнатьев, военный преступник, причастный к удару по Комышувахе. Источник: ''Следствие Инфо''

Дмитрий Зверев

37-летний капитан Дмитрий Зверев. Он служит в российской армии с мая 2012 года, женат, воспитывает сына и дочь.

Дмитрий Зверев, военный РФ, причастный к удару по Камышевахе. Источник: ''Следствие Инфо''

Максим Соколенко

Еще один военный преступник – старший лейтенант Максим Соколенко. Ему 27 лет, в российской армии служит с августа 2015 года. В 2023 году женился, а летом 2026-го у него родился сын.

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Максим Соколенко, военнослужащий РФ, причастный к удару по Комышувахе. Источник: ''Следствие Инфо''

Отмечается, что в настоящее время ни одному лицу в этом уголовном производстве не сообщили о подозрении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Комышувахе Запорожской области завершили поисково-спасательные работы на месте ударов РФ управляемыми авиабомбами, которые оккупанты нанесли 2 ноября. В результате этой коварной атаки врага погибли 72 человека, еще четверо остаются пропавшими без вести. За это время россияне 11 раз обстреляли поселок. Девять атак были непосредственно по месту проведения работ. В результате этих ударов ранены трое полицейских и четверо спасателей, повреждена техника.