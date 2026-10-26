Игнат объяснил, почему возник дефицит ракет для Patriot и что не так с их применением на Ближнем Востоке

Украина могла бы иметь запас ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на несколько лет боевой работы, если бы значительную часть этих боеприпасов не использовали на Ближнем Востоке. В то же время опыт полномасштабной войны заставил украинских военных изменить тактику применения американских систем ПВО и научиться экономнее использовать дорогие перехватчики.

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Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте медиа. Он объяснил, что украинские военные адаптировали тактику использования Patriot к условиям современной войны, в частности научились применять комплексы для внезапных атак и быстро менять их позиции.

Как ВСУ изменили тактику применения Patriot

По словам Игната, украинский опыт использования американских систем противовоздушной обороны отличается от подходов, которые практикуют в других странах. В частности, украинские военные научились применять Patriot не только на постоянных позициях, но и в режиме засады, после чего оперативно перемещать комплекс.

"Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, "блуждающим": устроить засаду, сбить пять бортов и невредимым вернуться", – пояснил представитель Воздушных сил.

В качестве примера возможностей украинской противовоздушной обороны он также упомянул операцию в Брянской области России, обратив внимание на эффективность нестандартного применения американских систем.

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Почему возник дефицит ракет для Patriot

Игнат отметил, что украинские военные усовершенствовали и подходы к использованию боеприпасов. По его словам, украинские расчеты научились перехватывать цели, расходуя одну ракету, тогда как на Ближнем Востоке в отдельных случаях по одной цели могли запускать сразу восемь перехватчиков.

Представитель объяснил, что комплекс Patriot имеет три режима работы: автоматический, полуавтоматический и ручной. В автоматическом режиме система может самостоятельно определять необходимость применения перехватчиков, что при определенных условиях может приводить к использованию значительного количества ракет против одной цели.

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"Из-за отсутствия такого опыта они могли по одной Shahed или одной баллистической ракете выпустить сразу весь пакет противоракет из пусковой установки", – сказал Игнат.

По его мнению, боеприпасов, израсходованных на Ближнем Востоке, Украине могло бы хватить еще на несколько лет боевого применения Patriot. Именно значительные расходы ракет стали одним из факторов дефицита, с которым столкнулась украинская противовоздушная оборона.

"Поэтому мы и сейчас оказались в том кризисе, в котором находимся, потому что того, что было израсходовано на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой работы системами Patriot", – подытожил представитель Воздушных сил.

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Напомним, за последние 90 дней Украина получила от США только 24 ракеты-перехватчика для систем Patriot. По словам президента Владимира Зеленского, потребность Украины составляет в среднем 350 таких ракет в месяц.

Как писал OBOZ.UA, Польша не может передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot, поскольку не имеет достаточных запасов этих боеприпасов. Министр иностранных дел Радослав Сикорский признал, что дефицит ракет усилился