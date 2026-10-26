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Игнат объяснил, почему возник дефицит ракет для Patriot и что не так с их применением на Ближнем Востоке

Даниил БорщДаниил Борщ
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1,0 т.
Игнат объяснил, почему возник дефицит ракет для Patriot и что не так с их применением на Ближнем Востоке
Юрий Игнат заявил, что Украина могла бы иметь запас ракет для Patriot на несколько лет боевой работы. Источник: GettyImages

Украина могла бы иметь запас ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на несколько лет боевой работы, если бы значительную часть этих боеприпасов не использовали на Ближнем Востоке. В то же время опыт полномасштабной войны заставил украинских военных изменить тактику применения американских систем ПВО и научиться экономнее использовать дорогие перехватчики.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте медиа. Он объяснил, что украинские военные адаптировали тактику использования Patriot к условиям современной войны, в частности научились применять комплексы для внезапных атак и быстро менять их позиции.

Как ВСУ изменили тактику применения Patriot

По словам Игната, украинский опыт использования американских систем противовоздушной обороны отличается от подходов, которые практикуют в других странах. В частности, украинские военные научились применять Patriot не только на постоянных позициях, но и в режиме засады, после чего оперативно перемещать комплекс.

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"Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, "блуждающим": устроить засаду, сбить пять бортов и невредимым вернуться", – пояснил представитель Воздушных сил.

В качестве примера возможностей украинской противовоздушной обороны он также упомянул операцию в Брянской области России, обратив внимание на эффективность нестандартного применения американских систем.

Игнат объяснил, почему возник дефицит ракет для Patriot и что не так с их применением на Ближнем Востоке

ЗРК Patriot. Иллюстративное фото. Источник: Wikipedia

Почему возник дефицит ракет для Patriot

Игнат отметил, что украинские военные усовершенствовали и подходы к использованию боеприпасов. По его словам, украинские расчеты научились перехватывать цели, расходуя одну ракету, тогда как на Ближнем Востоке в отдельных случаях по одной цели могли запускать сразу восемь перехватчиков.

Представитель объяснил, что комплекс Patriot имеет три режима работы: автоматический, полуавтоматический и ручной. В автоматическом режиме система может самостоятельно определять необходимость применения перехватчиков, что при определенных условиях может приводить к использованию значительного количества ракет против одной цели.

"Из-за отсутствия такого опыта они могли по одной Shahed или одной баллистической ракете выпустить сразу весь пакет противоракет из пусковой установки", – сказал Игнат.

По его мнению, боеприпасов, израсходованных на Ближнем Востоке, Украине могло бы хватить еще на несколько лет боевого применения Patriot. Именно значительные расходы ракет стали одним из факторов дефицита, с которым столкнулась украинская противовоздушная оборона.

"Поэтому мы и сейчас оказались в том кризисе, в котором находимся, потому что того, что было израсходовано на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой работы системами Patriot", – подытожил представитель Воздушных сил.

Напомним, за последние 90 дней Украина получила от США только 24 ракеты-перехватчика для систем Patriot. По словам президента Владимира Зеленского, потребность Украины составляет в среднем 350 таких ракет в месяц.

Как писал OBOZ.UA, Польша не может передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot, поскольку не имеет достаточных запасов этих боеприпасов. Министр иностранных дел Радослав Сикорский признал, что дефицит ракет усилился

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