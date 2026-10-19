Игнат объяснил, получила ли Украина предупреждение от партнеров перед новыми атаками РФ

В ночь на 19 октября Россия дважды нанесла ракетные удары по Киеву, однако перед первым ударом Украина не получила предупреждения от международных партнеров. Причины этого в настоящее время выясняют специалисты совместно с союзниками. Во время второй атаки соответствующая информация уже поступила.

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Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщают СМИ. По его словам, ракетные удары были нанесены около 23:00 и 03:00. Российские войска могли применить ракеты "Искандер-М" или С-400, однако окончательный тип боеприпасов должны определить специалисты.

Почему предупреждение о баллистике поступило не сразу

Игнат признал, что с получением информации от партнеров возникли определенные трудности. Он сравнил эту ситуацию с прошлым вторником, когда во время массированной атаки с применением 39 ракет соответствующие данные от союзников также поступили не сразу.

"У нас есть и собственные источники, которые сообщают о пусках", — отметил пресс-секретарь.

По его словам, Воздушные силы отслеживают обстановку в воздушном пространстве и сообщают о баллистической угрозе через Telegram, Viber и WhatsApp. Во время первой атаки предупреждение от партнеров не поступило по причинам, которые сейчас выясняются. Перед вторым ударом, около трех часов ночи, информация уже была.

Почему даже несколько секунд имеют значение

Пресс-секретарь пояснил, что российские баллистические ракеты запускают из приграничных областей РФ, поэтому на передачу информации и реагирование остается очень мало времени.

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"Далее все происходит быстро, но даже 10–20 секунд в такой ситуации — это очень много", — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что у людей есть всего несколько минут, чтобы отреагировать на угрозу и добраться до укрытия.

"Речь идет о считанных минутах, за которые люди должны успеть укрыться и отреагировать, чтобы спасти жизнь", — пояснил пресс-секретарь.

Из-за ограниченного времени на реагирование система оповещения, в частности сирены, иногда может срабатывать с опозданием — уже после ракетного удара. По словам Игната, это было заметно и во время последней атаки.

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Он также призвал украинцев не игнорировать угрозу после первого ракетного удара, ведь Россия может повторить атаку.

"Если враг наносит удар баллистическими ракетами, например, в 11 или 12 часов, не исключено, что он повторит его. Поэтому нужно быть очень бдительными", – предупредил Игнат.

Как совершенствуют систему оповещения

Для ускорения информирования населения в Украине разрабатывают автоматизированные системы оповещения. В частности, в приложении "Воздушная тревога" начали отображать воздушные цели, однако его функционал еще дорабатывается.

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Также разрабатываются автоматические уведомления на мобильных телефонах, которые должны как можно быстрее информировать граждан именно об угрозе баллистических ударов.

Рубио прокомментировал отсутствие предупреждения об атаке

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не знает, почему Украина не получила заблаговременного предупреждения перед ночным баллистическим ударом России по Киеву.

В то же время он сообщил, что за несколько дней до этого в украинской системе раннего оповещения возникали проблемы с программным обеспечением, которые изучало Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

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"Что именно произошло прошлой ночью, я точно не знаю", — отметил Рубио.

Также госсекретаря спросили, обеспокоены ли США безопасностью своих дипломатов в Киеве. Он ответил, что Вашингтон регулярно оценивает риски для дипломатических представительств в зонах боевых действий, однако пока формат работы американского посольства в украинской столице не меняли.

Напомним, вечером 18 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздались взрывы, а на местах попаданий работали экстренные службы.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вновь не получила заблаговременного предупреждения от партнеров перед российскими ударами. По его словам, за одну ночь оккупанты поразили более десяти объектов энергетической инфраструктуры.