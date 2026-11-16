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Игнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскирование

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
5,1 т.
Игнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскирование
От чего зависит эффективность светомаскировки

Во время российских атак светомаскирование в украинских населенных пунктах может иметь важное значение. В то же время его эффективность зависит от оборудования, которым оснащены российские дроны и ракеты.

В частности, воздушные средства поражения могут использовать обычные или тепловизионные камеры, а соответствующее оборудование для ночного видения удорожает их. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

От чего зависит эффективность светомаскирования

Игната попросили прокомментировать важность светомаскирования на фоне того, что некоторые города, несмотря на предупреждения, продолжают использовать уличное освещение и подсвечивать рекламу.

По словам представителя Воздушных сил, все зависит от оснащения средств поражения противника. Например, дроны могут иметь обычные камеры или тепловизоры. То же касается ракет: чтобы видеть ночью, им необходимо соответствующее оборудование, которое стоит значительно дороже.

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"Дрон может быть оснащен обычной камерой. Может быть оснащен тепловизионной камерой… То же касается и ракет, то есть средства противника, чтобы видеть ночью, должны иметь соответствующее оборудование, которое значительно и значительно дороже. Поэтому в каждом конкретном случае, в каждом регионе будут определенные алгоритмы относительно тех или иных мер по светомаскировке", – пояснил Игнат.

Он подчеркнул, что в условиях войны светомаскировка может давать определенные результаты. Меры по маскировке военных объектов применяли и раньше, и в дальнейшем их продолжат применять.

Почему важно не распространять информацию в соцсетях

Отдельно Игнат прокомментировал вопрос светомаскировки в городах и населенных пунктах. По его словам, Россия имеет возможность наблюдать за территорией Украины со спутников круглосуточно, однако это не означает, что противнику известно абсолютно все.

"Что касается населения, городов… Понятно, что враг видит все со спутника 24 на 7. Понятно, что рассказываем – "враг и так все знает, поэтому никаких секретов от России не имеем". А я скажу, что есть...", – подчеркнул представитель.

Он также обратил внимание на то, что противник использует социальные сети для получения информации. Любой комментарий или пост может содержать сведения, которые помогают вражеской разведке.

Поэтому речь идет не только о возможностях технического наблюдения, но и об информации, которую Россия постоянно анализирует и использует против Украины, добавил Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, городской голова Овруча в Житомирской области Иван Коруд заявил, что в результате ударов российских БПЛА электроподстанция "Овруч" была полностью уничтожена. Он отметил, что даже если электроснабжение будет восстановлено, это не будет означать, что угроза миновала; чиновник призвал соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время.

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