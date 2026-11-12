Игнат объяснил, как ограничение скорости Starshield влияет на работу украинской ПВО

Украинские военные уже несколько дней фиксируют перебои в работе спутниковой связи Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины. Ограничение скорости системы непосредственно влияет на работу противовоздушной обороны, а украинская сторона выясняет с американскими партнерами причины таких изменений.

Видео дня

Об этом представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телеканала "Киев 24". Он объяснил, как эти ограничения сказываются на перехвате вражеских целей, а также сообщил о ходе российских воздушных атак.

По словам Игната, Starlink и Starshield используют для перехвата российских беспилотников, в частности реактивных, а также для защиты страны от воздушных атак. Он отметил, что проблема с ограничением скорости возникает не впервые. О ее влиянии на украинскую ПВО ранее широко говорили как в украинских, так и в западных медиа, в частности ABC News и CBS.

Сейчас Украина выясняет с американской стороной, что стало причиной очередного снижения скорости.

Игнат также сообщил, что сегодня утром Россия дополнительно атаковала Украину около 78 беспилотниками разных типов, примерно 40 из них были реактивными. Большинство из них украинские силы ПВО уже обезвредили или сбили.

В то же время даже высокий процент перехватов не гарантирует полной защиты от ударов: часть дронов все же достигает целей. Представитель подчеркнул, что противовоздушная оборона работает комплексно – к отражению атак привлечены как авиация, так и наземные системы.

РЕКЛАМА

Особенно сложно перехватывать реактивные беспилотники, которые противник поднимает на значительную высоту и направляет с большой скоростью. Лишь крайне ограниченное количество средств ПВО способно поражать такие цели. Поэтому, как объяснил Игнат, украинская сторона прежде всего рассчитывает на пилотов истребительной авиации и другие средства, которые могут доставать эти беспилотники на разных направлениях.

Кроме того, во время ночной атаки Россия могла применить четыре типа баллистических ракет: "Искандер-М", "Циркон", ракеты С-400 и северокорейские КН-23. Окончательно установить, какое именно вооружение использовал противник, должны после анализа обломков.

Главные истории дня

Напомним, 12 ноября Владимир Зеленский сообщил о значительных перебоях в работе Starshield над территорией Украины – вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, украинские военные уже несколько дней фиксируют системное ограничение скорости спутниковой связи на уровне 161 км/ч (100 миль в час).

Глава государства подчеркнул, что это не случайные ошибки, а целенаправленное системное ограничение скорости. Оно существенно затрудняет перехват российских реактивных дронов, поскольку средства поражения не всегда успевают догнать цели. Украина пытается выяснить все обстоятельства с американской стороной.