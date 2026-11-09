"Существует дефицит": в Bloomberg дали прогноз, сколько Украине придется ждать новые ракеты для Patriot

Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. Первых значительных поставок европейского производства Киеву придется ждать до 2027 года. До тех пор украинская ПВО будет зависеть от ограниченных запасов союзников и американских поставок.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что европейские страны пока не способны полностью заменить Вашингтон в ключевых сферах, в частности в обеспечении противовоздушной обороны, разведки и спутниковой связи.

Запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot в европейских странах почти исчерпаны. Их производят американские компании Raytheon Co. и Lockheed Martin Corp. Однако европейские армии часто неохотно передают эти боеприпасы Украине, поскольку не имеют твердых гарантий от США относительно пополнения собственных арсеналов.

Ситуацию осложняет то, что Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем остальной мир вместе взятый выпускает перехватчики Patriot, способные их уничтожать. На глобальный дефицит таких боеприпасов в прошлом месяце в Киеве обратил внимание советник президента Украины по вопросам радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов.

Первые поставки европейских ракет должны несколько улучшить ситуацию примерно через год. В 2027 и 2028 годах Украина должна получить 600 перехватчиков PAC-2 немецкого производства. Также в конце прошлого месяца объявили о заключении нового соглашения о производстве ракет PAC-3 в Польше.

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В то же время другие инициативы, призванные укрепить европейскую противовоздушную оборону, пока остаются на бумаге. В частности, до сих пор не реализовано обещание Дональда Трампа разрешить Украине производить ракеты-перехватчики по американской лицензии. Не продвинулся и проект пяти крупнейших европейских оборонных бюджетов по созданию недорогих систем ПВО, о котором объявили в феврале.

Бескрестнов объяснил, что реализацию этой инициативы осложняет участие большого количества стран. По его словам, Украина способна самостоятельно производить двигатели, ракеты и пусковые установки, однако для этого ей все равно нужны компоненты иностранного производства.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия больше не может передавать Украине дополнительные системы Patriot, поскольку исчерпала собственные возможности. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пояснил, что Берлин уже передал Киеву несколько таких комплексов и ракеты к ним. Дальнейшие поставки, по его словам, привели бы к образованию пробелов в немецкой обороне, которые страна сейчас не может компенсировать.

Поэтому, подчеркнул Писториус, теперь больший вклад в поддержку украинской противовоздушной обороны должны внести другие государства. Этот вопрос планируют обсудить в середине ноября на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.