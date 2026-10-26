Из 64 узбеков выжили трое: всплыли подробности о том, как Россия бросает иностранцев на войну против Украины

Из 64 граждан Узбекистана, которых отправили воевать против Украины в составе российской армии, в живых остались только трое. Один из них сбежал с фронта, но после возвращения на родину предстал перед судом и получил наказание за наемничество.

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Об этом сообщил в Telegram проект "Хочу найти". Мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ, находясь в российской колонии, а позже вместе с двумя другими военными сбежал с фронта.

Как граждане Узбекистана оказались на войне

В сентябре 2025 года мужчина, отбывавший наказание в российской колонии, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился воевать против Украины. После месяца подготовки на полигоне ему выдали автомат и отправили на фронт.

В конце октября он сбежал вместе с двумя другими мужчинами. По его словам, из 64 узбеков, которых отправили на войну вместе с ним, выжили только трое – все они смогли сбежать. Остальные погибли.

После возвращения на родину мужчина предстал перед судом. Он утверждал, что подписал контракт под давлением, однако это не освободило его от ответственности. Суд признал его виновным в наемничестве и назначил наказание в виде четырех с половиной лет ограничения свободы.

Почему Россия вербует иностранцев на войну

В проекте "Хочу найти" подчеркнули, что иностранцы, которые вступают в российскую армию и участвуют в войне против Украины, рискуют не только погибнуть на фронте, но и получить уголовное наказание после возвращения домой. В некоторых странах участие в наемничестве и боевых действиях на стороне другого государства преследуется по закону.

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Также в проекте заявили, что иностранных военных в российской армии могут использовать для самых опасных задач. В частности, их первыми отправляют в бой, чтобы выявить огневые позиции украинских защитников или проложить путь через минные поля.

Еще одной проблемой назвали возвращение иностранцев из украинского плена. По утверждению авторов проекта, Россия не спешит включать граждан других государств в обмены, из-за чего они могут долго оставаться в плену.

В "Хочу найти" призвали иностранные правительства активнее защищать своих граждан от вербовки в российскую армию и требовать их возвращения. Также там обратились к родственникам потенциальных новобранцев с призывом реагировать на попытки вербовки до того, как человек отправится на войну.

Главные истории дня

Напомним, Россия активно вербует граждан стран Латинской Америки в свою армию. В связи с этим только за первые девять месяцев 2026 года в украинский плен попало вчетверо больше латиноамериканцев, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны вместе взятые.

Как писал OBOZ.UA, сотни иностранцев, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен, оказались в юридической неопределенности. Из-за отсутствия четкого механизма их возвращения домой они могут долго оставаться в плену, тогда как Москва не спешит договариваться об их обмене.