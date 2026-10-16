"Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6"

В информпространстве появилось сообщение о том, что российские разработчики якобы получили задание на проектирование дрона-камикадзе "Герань-6", который должен обладать боевой частью 600 кг. Это вызвало изрядное недоумение, поскольку "камикадзе" с БЧ массой более чем полтонны – это аэродинамический оксюморон. Но может быть Россия просто использует узнаваемое название, а на самом деле намерена создать совершенно новый инструмент террора? Давайте разберемся.

Видео дня

Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего отмечу, что "Герань-6" с боевой частью 600 кг не может иметь ничего общего ни с одной из имеющихся на сегодняшний день в номенклатуре РОВ "Гераней". По одной простой причине: они просто физически не способны нести БЧ с такой массой. Базовые физические и аэродинамические законы не могут превратить Shahed-136 и Shahed-238 ("Герань-2"/3/4), а так же Karrar ("Герань-5") в носитель более чем полутонной боевой части.

Например, Shahed-136 ("Герань-2") имеет вес 250 кг при наличии базовой БЧ в 50 кг, а "Герань-5" (по факту представляющая собой эрзац-ракету на базе Karrar, а не дрон) обладает массой 850 кг при БЧ в 90 кг.

Если мы говорим о том, что в этих аэродинамических конструкциях просто будут размещены 600 кг взрывчатого вещества, то согласно всем имеющимся законам, они либо не смогут взлететь, либо будут иметь настолько критическое смещение центровки, нехватку подъемной силы крыла и разрушение конструкции под экстремальной нагрузкой, что спикируют на этапе самого взлета.

РЕКЛАМА

Также в технических требованиях к "Герань-6" якобы указано, что дрон-камикадзе должен наносить удар по цели по баллистической траектории. Но это кардинальным образом перечит базовому принципу применения низколетящих средств поражения с аэродинамической схемой "летающее крыло".

То есть, для того, чтобы средство поражения вынесло на большую высоту груз в 600 кг, помимо всей остальной массы, с приданием ему баллистический траектории, необходим не просто иной планер с усиленной конструкцией, способной выдерживать перегрузки и высокие температуры при пикировании, но и в целом – совершенно иная аэродинамическая концепция.

Главные истории дня

Так о чем же говорит выше озвученная информация, если она, конечно же, соответствует действительности.

Эрзац-ракета нового поколения

За время полномасштабного вторжения в Украину мы с вами уже видели попытки России создать мобилизационные эрзац-ракеты, чтобы компенсировать или полностью заменить применение дорогих крылатых и баллистических серийных средств поражения типа Х-101, 3М14 "Калибр", 9М723 и даже управляемых авиационных Х-59/69. В результате у них появились "Бандероль" и "Дань-Т", а также "Герань-5". Однако они не удовлетворяют амбиции российского командования по мощности боевой части.

РЕКЛАМА

Очевидно, что средство с БЧ в 600 кг – это не про дрон. Это про проект новой ракеты с мощным двигателем типа ТРДД-50 или МС-400, а также совершенной иной аэродинамической схемой.

С учетом озвучиваемых в открытых источниках требований, такое средство поражения может иметь общую массу в пределах двух тонн, а его стартовый потенциал должен обеспечивать твердотопливный разгонный блок массой до полутонны, в то время как маршевую часть полета – классический реактивный двигатель с тягой в пределах 500 кгс. То есть, мы уже говорим о двухступенчатой ракете, а не классическом дроне-камикадзе семейства Shahed.

РЕКЛАМА

Учитывая только эти параметры следует понимать, что средство поражения в ходе полета будет испытывать серьезные перегрузки, а потому оно должно иметь и соответствующие массогабаритные характеристики – дабы при правильной аэродинамической схеме сохранять целостность и попросту не развалиться в воздухе.

Если для этого средства будет избрана концепция крылатой ракеты, то размах ее крыльев может составлять 3,5-4 метра, а диаметр в среднем 0,7-0,8 метров при длине до 8,5 метров. Это позволит разместить БЧ массой 600 кг в носовой зоне, баков для топлива (около 400-550 кг керосина) в центре и маршевого двигателя в хвостовой части.

РЕКЛАМА

Если будет избрана аэродинамическая схема "летающее крыло", то размах крыльев достигнет 7 метров, а площадь крыла – значительно возрастет для создания нужной подъемной силы.

Иными словами, России нужно будет практически с нуля начать проектировать либо новую двухступенчатую ракету, либо гигантское подобие Shahed-136. И вот тут возникает вопрос, способна ли она на это и насколько это ей выгодно в финансовом плане?

Возможности и цена

С учетом нынешних ценовых категорий, такое средство поражения ( в мобилизационной версии с максимальным удешевлением всех процессов) может стоить в пределах $600 тыс. С учетом средней стоимости Х-101 и 3М14 около $1,5 млн, а 9М723 около $2,5-3 млн, финансовая выгода вроде как очевидна, но нюанс в возможностях.

РЕКЛАМА

"Герань-2"/3/4 были созданы на базе иранских Shahed-136/238. То есть, это не собственный проект России, а локализация иранского дрона с последующим его совершенствованием в рамках аеродинамической архитектуры.

"Герань-5" – это иранский Karrar.

"Дань-Т" – это созданная на базе советского дрона-мишени "Дань-М" более ракетоподобного аналога, с учетом опыта "Бандероли" и Karrar.

Даже если говорить о простейших дронах-камикадзе и эрзац-ракетах, Россия не создавала ничего своего десятилетиями. Она использовала исключительно готовые схемы советского периода либо других стран, лишь модернизируя их внутреннюю компоненту.

РЕКЛАМА

И тут Россия упирается в то, что надо будет не просто создать фюзеляж, в который разместить боевую часть в 600 кг, а спроектировать и произвести турбореактивный двигатель с тягой около 500 кгс, что требует высокоточных станков, жаропрочных сплавов для турбин и топливных систем авиационного уровня.

Россия зависит от темпов производства собственных ТРДД-50 или от поставок двигателей из Ирана/Китая. Двигатель останется самым дорогим и дефицитным компонентом такого средства поражения.

Также не менее актуален вопрос относительно создания и запуска твердотопливного разгонного блока и соответствующей пусковой установки.

РЕКЛАМА

Да и в целом запуск производства продукции конечной массой изделий около двух тонн – это совершенно иная инфраструктура.

Только на этих этапах можно говорить о том, что если Россия и сможет что-то подобное производить, то не исключительно своими усилиями, а в тесной кооперации и полной зависимости от стран, которые ее будут поддерживать. И даже с такой поддержкой не факт запуска серийного производства быстрее, чем было запущено серийное производство иранских дронов-камикадзе.

Выводы

"Герань-6" с боевой частью в 600 кг если и существует в планах России, то это точно средство и близко не похожее на те "Герани", которые хорошо известны. Это принципиально, совершенно иной аппарат во всех своих проявлениях.

РЕКЛАМА

Конечно, Россия постоянно пытается модернизировать свои инструменты террора и создать более массовые, разрушительные и дешевые средства поражения. Но зачастую она сталкивается либо с проблематикой законов физики и аэродинамики, либо своих собственных технических, технологических и инженерных возможностей.

Если Россия и сможет наладить производство "Герань-6", то это будет не в ближайшей и даже не в среднесрочной перспективе. Что касается количества, то это будут не сотни единиц в месяц, а десятки готовой продукции – с сомнительных качеством ввиду удешевления производственного процесса.