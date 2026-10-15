''Каскадный эффект'': в ISW рассказали, как операция ''Вивальди'' срывает планы противника. Карта

Украинские контратаки в рамках операции "Вивальди" на Лиманском направлении влияют на планы российских войск по охвату так называемого "крепостного пояса" Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия вблизи Славянска, Константиновки и Покровска.

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Однако подтвержденного продвижения на большинстве этих участков не зафиксировано. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 14 октября 2026 года.

Главная цель российского наступления в Донецкой области — захват "крепостного пояса" и установление контроля над всей территорией области. Для этого российское командование пытается продвигаться одновременно с севера, востока, юга и юго-запада.

На Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города 13 и 14 октября. В то же время аналитики не зафиксировали подтвержденных территориальных завоеваний оккупантов. Захват Лимана и переправа через реку Северский Донец должны помочь россиянам расширить охватывание украинских оборонительных позиций.

К востоку от Славянска захватчики атаковали в районе Кривой Луки, Николаевки, Пискуновки и Каленика.

Российский военный блогер 13 октября утверждал, что украинские силы прекратили контратаки через Северский Донец из Озерного в направлении Кривой Луки, однако продолжают действовать на других, не уточненных им участках. Эти сообщения не дают оснований утверждать, что украинские контрнаступательные действия на этом направлении полностью прекратились.

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Что касается заявлений Министерства обороны России о наступательных действиях вблизи Семеновки, Славянска и Краматорска. Эти населенные пункты расположены далеко от максимальной границы подтвержденного российского продвижения. Такие заявления могут быть частью информационной кампании Кремля, направленной на создание впечатления, что украинская оборона рушится, хотя доступные данные этого не подтверждают.

Вблизи Константиновки российские войска продолжали наступать в городе и вокруг него, однако подтвержденных территориальных завоеваний за 13–14 октября аналитики не зафиксировали. В то же время связанный с Кремлем российский военный блогер заявил о продвижении оккупантов к северу от Приюта, к западу от Константиновки. ISW не привело это заявление в качестве подтвержденного продвижения.

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На Покровском направлении российские силы пытаются добраться до административной границы Днепропетровской области. Российское командование перенесло приоритет с районов Удачного и Котлиного на Сергеевку. Она расположена к северо-западу от Удачного, к югу от автодороги Е-50 Покровск – Славянка.

По оценке украинской стороны, россияне считают этот район более подходящим для создания плацдарма, который мог бы обеспечить дальнейшие наступательные действия в направлении административной границы Днепропетровской области.

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Также, по сообщению российского военного блогера, на Добропольском направлении действуют подразделения 234-го десантно-штурмового полка РФ. Ранее ISW фиксировал присутствие отдельных элементов этого полка вблизи Покровска в ноябре 2025 года, а в феврале 2026-го — на Запорожском направлении. Поэтому аналитики предполагают, что подразделения полка могут быть распределены между несколькими участками фронта.

Российское командование продолжает пытаться охватить украинский "крепостной пояс" Донецкой области с разных направлений. Однако по состоянию на 14 октября ISW не подтвердил значительных изменений линии фронта на большинстве участков, где продолжались наступательные действия.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что благодаря операции "Вивальди" на Лиманском направлении, проводимой Третьим армейским корпусом, существенно снизилась опасность захвата "пояса крепостей" — Славянско-Краматорской агломерации. Операция, помимо прочего, имела и мощный психологический эффект, ведь продемонстрировала украинцам, что ВСУ могут наступать. В то же время в преддверии наступления холодного времени года, зимы, следует быть осторожными с наступлениями и проводить их только в том случае, если они не связаны с большими потерями.

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