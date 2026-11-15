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Харьков – под ударом FPV-дронов: повреждены гражданский автомобиль, маршрутки и пожарная машина. Есть раненые

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
264
Харьков – под ударом FPV-дронов: повреждены гражданский автомобиль, маршрутки и пожарная машина. Есть раненые
Россияне с утра наносят удары по Харькову

В воскресенье, 15 ноября, российская армия в очередной раз атаковала Харьков. В результате ударов FPV-дронами повреждены автомобиль, маршрутка и пожарная машина.

Пострадали как минимум три человека. Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и прокуратура Харькова.

Террор врага продолжается

Так, утром, 15 ноября, было зафиксировано как минимум три попадания российских FPV-дронов.

Около 08:15 в Салтовском районе российский беспилотник попал в дорожное покрытие возле жилого дома.

Харьков – под ударом FPV-дронов: повреждены гражданский автомобиль, маршрутки и пожарная машина. Есть раненые

Последствия атаки на Харьков

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Примерно в 09:01 удар зафиксировали в Киевском районе. В результате атаки повреждено остекление двух маршрутных автобусов.

Харьков – под ударом FPV-дронов: повреждены гражданский автомобиль, маршрутки и пожарная машина. Есть раненые

Последствия атаки на Харьков

Позже, около 09:30, российский FPV-дрон повторно атаковал город, попав в пожарно-спасательный автомобиль. В спецмашине повреждены стекла и защитный каркас, также выбиты окна остановки общественного транспорта.

"Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Харьков – под ударом FPV-дронов: повреждены гражданский автомобиль, маршрутки и пожарная машина. Есть раненые

Последствия атаки на Харьков

Харьков – под ударом FPV-дронов: повреждены гражданский автомобиль, маршрутки и пожарная машина. Есть раненые

Последствия атаки на Харьков

Уже в 14:11 Олег Синегубов сообщил о еще одной атаке дрона, которая пришлась по гражданскому автомобилю в Шевченковском районе.

Сначала было известно о двух пострадавших. Позже их количество возросло до трех человек

"По предварительной информации, в Шевченковском районе три человека пострадали в результате попадания вражеского дрона. Бригады скорой медицинской помощи направляются на место обстрела", – уточнил чиновник.

Харьков – под ударом FPV-дронов: повреждены гражданский автомобиль, маршрутки и пожарная машина. Есть раненые

Сообщение. Источник: Скриншот

Напомним, 14 ноября российские войска атаковали реактивным боевым дроном Немышлянский район Харькова. На территории одного из медицинских учреждений города вспыхнул пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 11 ноября российские войска применили реактивный "Шахед" для атаки на Салтовский район города. Беспилотник попал в дорожное покрытие, после чего загорелся легковой автомобиль с двумя людьми внутри. Водитель и пассажир погибли. Еще трое человек, в том числе 12-летняя девочка, пострадали.

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