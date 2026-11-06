Хлеба не видели месяцами, умерших хоронили во дворах: дочь эвакуированных из Олешек рассказала, как родители выживали в городе

Во время гуманитарной миссии из временно оккупированных Олешек на Херсонщине удалось вывезти пожилую супружескую пару. Их дочь Светлана Сердюкова рассказала, что родители пережили голод, постоянные атаки российских дронов и тяжелую зиму без отопления.

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Из-за отсутствия электричества умерших в городе не могли хранить в моргах, поэтому людей хоронили возле собственных домов. Подробностями женщина поделилась в комментарии "Суспільному".

Дочь четыре года ждала спасения родителей

Светлана Сердюкова уехала с дочерью из Олешек через полгода после начала оккупации. Она планировала обустроиться на новом месте и забрать родителей, однако позже эвакуация стала слишком опасной из-за заминированных дорог и постоянных атак российских дронов.

Только 31 октября во время гуманитарной миссии ее родителям удалось выехать из населенного пункта. Сейчас они находятся в киевской больнице. По словам Светланы, родных изменились до неузнаваемости, а ее мать похудела на 15 килограммов.

В Олешках связь с родителями была очень ограниченной, поскольку мобильный телефон ловил сеть только в одном углу дома.

"То есть выходишь в город – и связи уже нет. И я понимала, что, как только они выйдут, я потеряю с ними связь. Но сказала им, что буду видеть их в СМИ, их будут снимать журналисты, мы будем следить", – вспомнила Сердюкова.

Сначала Светлана не смогла разглядеть родителей на видео журналистов и не знала, удалось ли уехать их соседям. Она договорилась, что родные сообщат об эвакуации, как только сядут в самолет, однако получила известие лишь после их приземления в Беларуси. Позже женщина все же увидела родителей на кадрах белорусских СМИ.

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Светлана рассказала, что из-за постоянного голода и опасности в оккупированных Олешках супруги едва не умерли от истощения.

"На старости лет чуть не умерли от голода. Там в любой момент могло прилететь. Хлеба мы несколько месяцев не ели. Каждые три минуты летели дроны: выходишь во двор – летят. Принимаешь позу собаки, передвигаешься, чтобы было видно, что ты пожилой человек. Люди приходят на рынок, а от взрывов им отрывает руки и ноги".

По словам Светланы, в последние шесть месяцев родителям становилось все труднее находить еду. Магазины в Олешках не работали, а ходить на рынок было опасно из-за постоянных атак российских дронов.

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"Были куры. Они могли делиться яйцами с соседями, с которыми дружили, потому что те сажали огород. Так у них были помидоры и кабачки. Картошку они собрали этой осенью. Мама, когда обрезала картошку, отрезала от нее ростки и попробовала их посадить. С них они смогли собрать два ведра картошки", – подчеркнула дочь эвакуированных.

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По словам Светланы, из-за отсутствия электроэнергии в Олешках не работали холодильники в морге, поэтому умерших не могли там хранить. Местным жителям приходилось хоронить умерших прямо возле своих домов. Тогда родители женщины решили:

"Если что, потом ищите нас в огороде", – процитировала их Сердюкова.

Прошлую зиму родителям Светланы пришлось переживать в тяжелых условиях, поскольку в доме не было газа и отопления. Электроэнергию обеспечивала солнечная станция, установленная после подтопления города в 2023 году. Чтобы согреться, супруги оборудовали в подвале место с буржуйкой и находились там.

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Светлана отмечает, что без организованной гуманитарной миссии родители вряд ли смогли бы самостоятельно покинуть оккупированный город.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп выступила посредницей во время договоренностей между Украиной и Россией о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Она вместе со своим представителем работала с руководством обеих стран.

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Благодаря ее личному участию удалось реализовать эту гуманитарную инициативу и эвакуировать мирных жителей. Эвакуированные жители Олешек Херсонской области вернулись в Украину, прибыв через территорию Беларуси.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Владимир Зеленский выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество в организации прекращения огня во временно оккупированных Олешках на Херсонщине, откуда удалось эвакуировать мирных жителей. Он заявил, что Украина будет поддерживать продолжение этой инициативы.