''Ребята готовились месяцами'': военные рассказали об операции ''Вивальди'' и назвали главную трудность. Карта

Украинские военные рассказали об операции "Вивальди", в ходе которой удалось освободить 277 кв. км территории на востоке Донбасса. Контрнаступление остановило российский маневр по охвату украинских позиций и не позволило противнику окружить важные города "Крепостного пояса".

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Одним из самых серьезных испытаний для бойцов стали российские беспилотники, операторы которых целенаправленно охотились на украинских военных. Об этом пишет ВВС.

Что известно об операции "Вивальди"

Операция "Вивальди" состояла из четырёх этапов, названия которых связывают со временами года из известного цикла итальянского композитора. По словам украинских военных, в результате контрнаступления удалось освободить 277 кв. км на востоке Донбасса, остановить продвижение российских сил и не допустить окружения важных городов "Крепостного пояса", которые остаются под контролем Украины.

Украина утверждает, что в ходе операции российские войска потеряли 8 тысяч человек, а в целом в сентябре вдоль всей линии фронта — почти 50 тысяч. По данным Киева, украинские потери были значительно меньше.

Институт изучения войны сообщил, что пророссийские военные блогеры признали продвижение украинских сил и выразили опасения, что это может привести к более значительным потерям России в будущем. В то же время ни один российский чиновник публично не признал успехи Украины. В сводках Минобороны РФ говорилось о якобы отбитых атаках в районе Лимана и улучшении тактического положения на фронте.

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Российские дроны остаются самой большой угрозой

Несмотря на продвижение украинских сил, российские беспилотники продолжают представлять постоянную опасность для военных. По словам командира "Феникса", его подчинённые в среднем ежедневно замечают около десяти вражеских дронов.

Военные продемонстрировали работу украинского дрона-перехватчика, который приблизился к российскому беспилотнику, завис над ним и сбросил сеть. Она сбила вражеский аппарат с курса и потянула его вниз.

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Российский дрон собирал разведывательные данные. Как объясняют военные, после обнаружения украинских позиций обычно появляется ещё один беспилотник — уже со взрывчаткой. Поэтому уничтожение дронов-разведчиков помогает предотвратить корректировку ударов по украинским бойцам.

Командование следит за ситуацией в режиме реального времени с помощью видео с беспилотников и координирует действия подразделений. Система боевого управления интегрирована с Starshield — военной версией спутниковой сети Starlink Илона Маска, которая обеспечивает широкополосную связь на поле боя.

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После завершения операции "Вивальди" Украина сообщила, что на этой неделе система внезапно начала работать с ограничениями, о которых её заранее не предупредили. Это снизило её эффективность. Маск и мировые СМИ предполагают, что соответствующее решение могло поступить из Белого дома.

Украина не полностью зависит от Starshield, однако эта система остается важным инструментом для работы дронов-перехватчиков и ударных беспилотников средней дальности. Возможность ограничения доступа без предупреждения или консультаций вызвала серьезную обеспокоенность в Украине.

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Роботы и дроны помогали наступать на российские позиции

В ходе операции украинские военные использовали не только воздушные беспилотники. Беспилотные наземные машины доставляли припасы, эвакуировали раненых и всё чаще прокладывали путь для атак на противника.

Роботы и дроны участвовали в наступлении на российские позиции. Кроме того, дистанционно управляемые взрывные машины впервые были заброшены в тыл противника. В результате, по словам украинских командиров, 250 российских военнослужащих сложили оружие.

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Украинские командиры также утверждают, что за год кампании их силы освободили от российской оккупации 16 населенных пунктов.

Несмотря на активное использование цифровых технологий для наблюдения, передвижения, управления дронами, связи и нанесения ударов, территорию в конечном итоге удерживают военные в окопах.

"За более чем три месяца мы четыре раза перемещались на новые позиции"

После 95 дней на передовой украинские бойцы вернулись в командный пункт, где встретились с сослуживцами. Пехотинец с позывным "Барыга" рассказал, что сохранил силы, однако рад наконец-то ехать домой.

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"Это была масштабная операция. За более чем три месяца мы четыре раза перемещались на новые позиции", — сказал он.

Наибольшей угрозой Барыга назвал российские беспилотники, операторы которых целенаправленно охотились на украинских военных.

Командир "Феникс" подчеркнул, что подготовка к наступлению потребовала значительных усилий, ведь подразделению пришлось изменить подходы к боевой работе.

"На самом деле это была колоссальная подготовка. Ребята готовились месяцами. Мы полностью перестраивались, потому что раньше мы стояли в обороне, а сейчас пришлось перейти в наступление. Пришлось полностью изменить формат подготовки", — рассказал он.

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В освобожденной Карповке остался один местный житель

Восстановление контроля над территориями не означает, что мирные жители могут безопасно возвращаться в свои дома. Во многих населенных пунктах остались значительные разрушения, а ситуация до сих пор остается опасной.

В Карповке, которая находилась под оккупацией с апреля, украинские военные нашли лишь одного местного жителя – 61-летнего Владимира Замоту. Он остался единственным жителем села после того, как его соседи бежали от российского наступления в 2025 году. По словам мужчины, он провёл восемь месяцев в полной изоляции.

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"Как говорится, надежда умирает последней. Во всём селе остался только я, а само село почти полностью разрушено", — рассказал Владимир.

Он добавил, что никогда не думал, что увидит подобное в своей жизни, и назвал случившееся страшной трагедией.

Какое значение имеет операция для дальнейших действий ВСУ

Украинские военные считают, что освобожденные территории могут стать основой для дальнейших успешных операций. Начальник штаба бригады "Помста" Андрей Гитт пояснил, что главная ценность достижений заключается в создании выгодных позиций и плацдарма для будущих действий.

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"Настоящая ценность этого заключается в обеспечении выгодных позиций, благоприятных рубежей и плацдарма, который даст нам преимущество", — отметил он.

По словам Гитта, это создает условия для дальнейших операций, получения инициативы в бою и планирования последующих действий.

В то же время эти возможности могут оказаться под угрозой из-за ограничений на использование американских технологий и доступ к разведывательным данным. Отношения между Киевом и Вашингтоном обострились: на этой неделе Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя "преданным" Дональдом Трампом. Президент США в ответ сказал, что он "не фанат" украинского лидера и что договариваться с ним сложнее, чем с Владимиром Путиным.

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Трамп считает, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к росту цен на нефть. В Киеве же заявляют, что главной причиной стала война США и Израиля против Ирана.

Несмотря на напряженность между политиками, боевой дух украинских военных остается высоким. Барыга отметил, что операция "Вивальди" укрепила его уверенность в способности Украины победить.

Военные также помогают Владимиру, которого в шутку называют Дедом: беспилотники доставляют ему продуктовые наборы во время рейсов на передовую.

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На вопрос, верит ли он в победу Украины, мужчина ответил: "Да, конечно, верю. Я просто хотел бы знать, когда это произойдет, когда всё это наконец закончится".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что благодаря операции "Вивальди" на Лиманском направлении, проведенной Третьим армейским корпусом, существенно снизилась опасность захвата "пояса крепостей" — Славянско-Краматорской агломерации. Операция, помимо прочего, имела и мощный психологический эффект, ведь продемонстрировала украинцам, что ВСУ могут наступать. В то же время в преддверии наступления холодного времени года, зимы, следует быть осторожными с наступлениями и проводить их только в том случае, если они не связаны с большими потерями.

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