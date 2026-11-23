В октябре Россия запустила по Украине более 4 тысяч реактивных беспилотников, тогда как в начале года их количество не достигало даже 300 в месяц. Кроме того, оккупанты усилили применение баллистических и крылатых ракет.

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Только за октябрь российские войска выпустили по Украине 153 баллистические ракеты. Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО.

Россия резко увеличила количество запусков реактивных дронов

По словам Хмары, в начале года Россия запускала по Украине менее 300 реактивных беспилотников в месяц. Однако уже в октябре количество таких дронов превысило 4 тысячи.

"В начале года Россия запускала менее 300 реактивных дронов в месяц. В октябре – уже более 4000", – заявил министр.

Таким образом, по его словам, Россия существенно нарастила интенсивность применения реактивных беспилотников для ударов по Украине.

Сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине

Помимо атак дронов, российские войска усиливают удары баллистическими и крылатыми ракетами. По данным, которые привел Хмара, в октябре Россия запустила по Украине 153 баллистические ракеты.

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Министр также сообщил о темпах российского производства такого вооружения. По его словам, РФ производит одну баллистическую ракету каждые пять часов и продолжает наращивать объемы производства.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 153 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 134 цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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