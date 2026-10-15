Хотят закрепиться: Трегубов рассказал, сколько военных РФ осталось в Купянске

В Купянске Харьковской области остаются десятки российских военных, которые находятся в северной части города. Там оккупанты пытаются сосредоточить силы и готовиться к более активным действиям.

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Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телеканала "Мы – Украина". По его словам, российские подразделения пытаются усилить свое присутствие в городе, хотя в то же время предпринимали попытки вывести оттуда войска.

Трегубов пояснил, что российские пехотные группы пытаются проникать в Купянск через соседнюю Голубовку и закрепляться там.

"С одной стороны, оккупанты наступают через Голубовку, чтобы усилить своё присутствие. С другой стороны, они пытались выводить оттуда войска", — отметил пресс-секретарь.

Украинские военные следят за передвижениями российских подразделений и наносят по ним удары.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали эвакуационную колонну, выезжавшую из Купянска. По предварительным данным, большинство людей в ней были мирными жителями. Украинская сторона выясняла обстоятельства удара и количество возможных пострадавших.

Также OBOZ.UA писал, что Голубовка вблизи Купянска находится в так называемой "серой зоне". Российские войска не контролируют населенный пункт напрямую, однако могут перемещаться через него. По словам Трегубова, оккупанты используют этот маршрут для проникновения в Купянск и эвакуации раненых военных.