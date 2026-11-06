"Хоронить не за что": в России массово сокращают выплаты семьям ликвидированных в Украине оккупантов

В России как минимум 12 регионов с начала 2026 года сократили, перенесли или отменили единовременные выплаты семьям военных, погибших в войне против Украины. В то же время российское правительство хочет увеличить срок перечисления так называемых "гробовых" с 30 дней до семи месяцев.

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Об этом свидетельствуют данные российских СМИ и экономических аналитиков. В частности, с 1 ноября родственникам погибших военнослужащих в Саратовской области будут выплачивать 100 тысяч рублей вместо одного миллиона. Соответствующее решение закреплено постановлением местного правительства.

В каких регионах РФ сократили выплаты семьям погибших

Саратовская область стала двенадцатым регионом России, где с начала года сократили, отложили или отменили выплаты семьям ликвидированных оккупантов. Осенью такие решения приняли еще в четырех регионах.

В частности, в Белгородской области размер компенсации сократили втрое – с 3 млн до 1 млн рублей. В Смоленской области выплату уменьшили с 1 млн до 700 тысяч рублей, в Ставропольском крае ее перенесли на 2027 год, а в Самарской области вовсе отменили.

В январе–августе аналогичные решения приняли как минимум семь регионов: Кемеровская, Кировская, Омская, Оренбургская и Ульяновская области, а также республики Башкортостан и Хакасия. В Хакасии выплаты семьям погибших фактически прекратили еще в ноябре 2025 года.

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Местное отделение "Народного фронта" даже обратилось в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение прав участников так называемой "специальной военной операции". Руководительница регионального отделения Ксения Буганова заявила, что у семей погибших нет средств даже на похороны.

"Хоронить не за что. Это позор, когда наш боец возвращается в цинковом гробу, а семья не знает, где взять деньги", – сказала она.

В России не хватает денег на выплаты военным

Причиной сокращения компенсаций становится финансовая нагрузка на региональные бюджеты. Местные власти самостоятельно финансируют выплаты семьям погибших, единовременные бонусы за подписание контрактов с Минобороны РФ и вознаграждения вербовщикам.

Главные истории дня

По итогам 2025 года дефицит региональных бюджетов России превысил 1,5 трлн рублей. По прогнозу "Сбера", в 2026 году совокупная нехватка средств может достичь 2 трлн рублей.

На этом фоне российские регионы сокращают и расходы на гражданские нужды. По данным издания "Важные истории", как минимум 19 регионов в 2026 году уменьшили финансирование здравоохранения, сэкономив более 100 млрд рублей, в том числе на модернизации первичной медицинской помощи и выплатах медработникам.

Также российские власти уменьшают выплаты новым контрактникам. В Смоленской области в ноябре их во второй раз сократили – с 1,6 млн до 1,1 млн рублей. В Мордовии выплату уменьшили с 3 млн до 800 тысяч рублей, объяснив это нехваткой бюджетных средств.

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Иркутская область в сентябре снизила бонус новобранцам с 2,1 млн до 1,8 млн рублей, а Свердловская область в мае – с 2,7 млн до 2,5 млн. В Санкт-Петербурге 16 октября выплату за подписание контракта с Минобороны РФ сократили с 3,5 млн до 1 млн рублей. Позже, по данным "Фонтанки", она уменьшилась до 400 тысяч рублей.

Выплаты семьям погибших могут задерживать до семи месяцев

Помимо сокращения сумм, российское правительство предлагает изменить сроки выплат семьям погибших военнослужащих. Соответствующий законопроект предусматривает увеличение предельного срока с 30 дней до семи месяцев.

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По действующим правилам деньги должны перечислить в течение 30 дней после получения всех необходимых документов. В свою очередь, правительственная инициатива предусматривает, что чиновникам дадут шесть месяцев на проверку документов и обстоятельств гибели, а после завершения этого срока – еще 30 дней на выплату.

Как отметила экономист Наталья Зубаревич в комментарии Bloomberg, в 2022 году, в начале полномасштабной войны, российские губернаторы соревновались между собой, предлагая все большие выплаты для привлечения контрактников. Теперь, по ее словам, эта гонка завершилась.

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Финансовые проблемы регионов усугубляются дефицитом федерального бюджета России, который, согласно приведенным данным, составляет 5,8 трлн рублей. При этом военные расходы достигли 17 трлн рублей – на 40% больше запланированного уровня.

На фоне нехватки средств российское правительство прибегает и к заимствованиям. 5 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил Минфину привлечь на внутреннем рынке до 1 трлн рублей сверх ранее установленного объема.

Напомним, из-за роста военных расходов и сокращения нефтегазовых доходов дефицит федерального бюджета России за январь–август 2026 года достиг 5,8 трлн рублей. На этом фоне Кремль начал сокращать финансирование статей, не связанных с войной.

Как писал OBOZ.UA, в России планируют сократить финансирование социальной политики, образования и здравоохранения в 2027 году на фоне увеличения военных расходов. При этом расходы на оборону должны вырасти до 17,1 трлн рублей.