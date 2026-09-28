В апреле этого года в украинский плен впервые попал 37-летний гражданин Аргентины, отец двоих детей, который воевал на стороне оккупантов. В рядах армии РФ он оказался, когда искал заработок и увидел предложение "высокооплачиваемой работы".

Видео дня

После не слишком основательной боевой подготовки его отправили сразу на Лиманское направление, где он сначала едва не погиб от ранения, а затем попал в плен к Силам обороны. Об этом рассказали в проекте "Хочу жить".

Что известно

Россия продолжает вербовать иностранцев на войну против Украины, заманивая людей обещаниями высокого заработка и небоевой работы, а на деле бросает их в ад войны.

Предложение "высокооплачиваемой работы" гражданин Аргентины Ибрагим Роберто Ямиль увидел в социальной сети Facebook в апреле этого года и откликнулся. Уже позже стало ясно, что это чат для наемников, которых везут из Латинской Америки воевать за Россию.

"Гражданин Аргентины впервые попал в плен в Украине. В апреле 2026 года 37-летний мужчина пролистывал ленту, пока не увидел рекламу "высокооплачиваемой работы". Он нажал на нее и оставил заявку, после чего его добавили в чат в WhatsApp", – говорится в материале.

У мужчины не было загранпаспорта, однако его заверили, что это не станет проблемой – все документы, включая визу и билеты, ему оформил вербовщик, нужно было только сесть в самолет и через Рим и Стамбул лететь в Москву.

11 апреля аргентинец уже был в Москве. Там их встретил российский вербовщик, вместе с которым были только что прилетевшие колумбийцы, и отвез их на полигон в Воронежской области.

РЕКЛАМА

Сразу оказался на войне

После недолгой подготовки уже в мае Ибрагим оказался на Лиманском направлении в качестве рядового 272-го МСП. Однако особо повоевать у него не получилось: 6 июля он получил ранение и едва не погиб, после чего его отправили на три недели лечиться в госпиталь.

После этого недолеченного аргентинца перевели в "калеч-взвод" 347-го МСП, и уже в середине августа он попал в плен.

Гражданин Аргентины, воевавший против Украины, попал в плен Источник: Проект «Хочу жить»

Главные истории дня

В проекте подчеркнули, что в целом аргентинцу очень повезло, ведь иностранных наемников в российской армии обычно используют в качестве "штурмового мяса", и потери там соответствующие.

"Теперь он будет жить в лагере для военнопленных вместе с сотнями иностранцев из 55 стран мира, ожидая, когда россияне вспомнят о них. Спойлер: им наплевать на иностранцев", – отметили в проекте.

Теперь Ибрагим понимает, что это не стоило тех денег, которые ему выплатили за подписание контракта.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что по состоянию на сентябрь 2026 года каждый десятый российский военнопленный в Украине – не гражданин РФ. Всего среди военнослужащих российской армии, оказавшихся в украинском плену, есть граждане 55 стран мира.

РЕКЛАМА

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

РЕКЛАМА