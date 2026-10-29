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Дмитрий Томчук
Дмитрий Томчук

Финансист, учредитель инвестфонда FISON

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War / Мнения
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1,0 т.
Блог |

"Хотят ли русские войны?". История дала ответ

Владимир Путин
Российский диктатор Владимир Путин

"Хотят ли русские войны?"

Помните такую советскую песню?

Там еще предлагали спросить у тишины, у солдат, у березок, хотят ли русские войны.

А я предлагаю спросить у истории.

Итак, Россия с 1991 года. Всего 35 лет "миролюбия".

19911992 – Грузия. Южная Осетия.

1992 – Молдова. Приднестровье.

1992 – Грузия. Абхазия.

1992 – Таджикистан. Гражданская война.

1994 – Чечня. Первая война.

1999 – Чечня. Вторая война.

2008 – Грузия. Вторжение, оккупация территорий.

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2014 – Украина. Крым, Донбасс.

2015 – Сирия. Бомбардировки, поддержка Асада.

2017-2020-е – Ливия. Российские наемники.

2018 – Центральноафриканская Республика. Российские наемники.

2021 – Мали. Российские наемники и военные.

2022–по сей день: Украина. Полномасштабное вторжение.

И это еще далеко не полный перечень.

Россия постоянно куда-то лезет, кого-то "освобождает", кого-то "защищает", кого-то "денацифицирует". И почему-то после каждого такого акта миролюбия остаются руины, могилы и оккупированные территории.

И теперь нам рассказывают, что россия готова к миру.

Серьезно?

Я считаю, что склонить россию к миру способна лишь украинская система принуждения к миру.

И она уже работает.

Каждый остановленный оборонный завод.

Каждый сорванный военный контракт.

Каждый уничтоженный склад боеприпасов.

Каждый выведенный из строя российский НПЗ, обеспечивающий военную машину.

Каждый пораженный военный дата-центр.

Каждый уничтоженный военный самолет, корабль или ракетный комплекс.

Очень хотелось бы вернуться к работе с НПЗ и логистикой по нефти, потому что только за эту неделю из порта Новороссийск было отгружено нефти на 2,8 млрд долларов (((

Это не просто потери россии. Это шаги к миру.

Потому что мир для кремля начинается не с доброй воли, а с осознания того, что продолжать войну становится дороже, чем ее закончить.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Дмитрия Томчука
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