Прятался за дверью: в Тернопольской области мужчина вызвал полицейских, чтобы устроить на них ''охоту''

В Тернопольской области нетрезвый мужчина вызвал правоохранителей, поскольку решил устроить на них "охоту". Он прятался за дверью с заряженным ружьем, но патрульный успел выбить оружие из его рук.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области. Злоумышленника задержали и объявили ему подозрение.

Подробности инцидента

По имеющейся информации, на линию 112 позвонил мужчина, который представился охотником и заявил, что у него есть оружие и он хочет стрелять в полицейских. Он настаивал, чтобы правоохранители приехали на место. На вызов прибыл экипаж патрульной полиции.

Во время общения с правоохранителями, которые пытались его успокоить, мужчина держал в руках гладкоствольное ружье и прятался за дверью.

"Один из полицейских мгновенно выбил из рук злоумышленника оружие и тем самым предотвратил беду, ведь ружье было заряжено патронами и готово к стрельбе", — говорится в сообщении.

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Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза убийством сотрудникам правоохранительных органов). В случае доказательства вины ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 12 октября в Кропивницком мужчина бросил в правоохранителей гранаты, открыл огонь из автоматического оружия и скрылся. Несколько часов в центральной части города продолжалась специальная полицейская операция "Гром".

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