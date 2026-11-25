На Северо-Слобожанском направлении по укрытиям российской оккупационной армии бьют воины-пограничники. Защитники Украины отслеживают вражеские позиции и систематически работают над их уничтожением.

Видео дня

Видео ударов по противнику в среду, 25 ноября, опубликовала в Telegram Государственная пограничная служба. Это кадры, снятые FPV-дронами, которые достигли своих целей.

"Химера" находит каждую брешь в обороне оккупантов", – заявили в ГПСУ.

"Химера" – это подразделение беспилотных систем в составе 105-го пограничного отряда им. князя Владимира Великого. Именно эти воины провели операции, показанные на видео.

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"Украинские беспилотники уничтожают военные объекты россиян: пограничники выследили вражеский транспорт, личный состав и укрытия, где оккупанты пытались спрятаться", – сообщили в пресс-службе.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты и дальше остаются лишь расходным материалом для своего военно-политического командования и несут огромные потери личного состава. Подразделения Сил обороны показали видео неудачной попытки российского военного укрыться от удара БПЛА в разрушенном гараже.

– РФ пытается компенсировать огромные потери оккупационных войск с помощью скрытой мобилизации. По данным британской разведки, ежемесячно кремлевская армия теряет на фронте от 30 до 40 тысяч человек убитыми и ранеными.