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Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
162
Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются
Удалось идентифицировать 12 погибших. Источник: Скриншот

Число погибших в результате российского удара по Комышувахе Запорожской области возросло до 37 человек. Аварийно-спасательные работы на месте трагедии продолжаются уже третьи сутки.

На данный момент удалось идентифицировать 12 погибших, еще 59 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин и полиция.

В Комышувахе продолжаются поисково-спасательные работы

Число погибших в результате российской атаки на Комышуваху возросло до 37 человек. На месте трагедии продолжают работать кинологи и горноспасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации полиции, аварийно-спасательные работы продолжаются уже третьи сутки. Из-под завалов деблокировали тела 37 человек.

В то же время под руинами могут оставаться еще 38 человек.

Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются

В Камышевахе продолжаются поисково-спасательные работы. Источник: ГСЧС

Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются

В Камышевахе продолжаются поисково-спасательные работы. Источник: ГСЧС

59 человек считаются пропавшими без вести

К этому времени правоохранителям удалось идентифицировать 12 погибших. Еще 59 человек считаются пропавшими без вести, однако часть из них, вероятно, опознают среди уже найденных тел.

Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются

В Комышувахе продолжаются поисково-спасательные работы. Источник: ГСЧС

В полиции отмечают, что визуально установить личности некоторых погибших невозможно. Поэтому специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГУНП в Запорожской области работают с родственниками погибших.

В частности, у близких отбирают биологические образцы, чтобы получить ДНК-профили и провести сравнительные исследования.

Полиция помогает семьям идентифицировать погибших

Правоохранители подчеркивают, что процедура идентификации требует не только профессиональных знаний, но и значительной психологической выдержки.

Полицейские сопровождают семьи на каждом этапе, оказывают необходимую поддержку и объясняют порядок проведения исследований.

Специалисты прилагают усилия, чтобы как можно скорее установить личности погибших и передать тела родным для достойного захоронения.

Если вы разыскиваете близких, которые могли погибнуть в результате обстрела, можно обратиться в центр розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГУНП в Запорожской области по телефону 095-450-41-86. По этому номеру доступны все мессенджеры.

Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются

В Камышевахе продолжаются поисково-спасательные работы. Источник: Скриншот

Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются

В Камышевахе продолжаются поисково-спасательные работы. Источник: Скриншот

Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются

В Комышувахе продолжаются поисково-спасательные работы. Источник: Скриншот

Напомним, 2 ноября, в понедельник, во время очередной выдачи гуманитарной помощи в подземной школе, где работал и ЦНАП, оккупанты атаковали укрытие трехтонными авиабомбами.

Тогда было известно о гибели 33 человек, среди них двое спасателей и четверо полицейских. Пятеро – ранены. На месте продолжается спасательно-поисковая операция – под завалами, как сообщалось по состоянию на вечер 3 ноября, могут оставаться более 50 человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести.

Среди погибших:

  • спасатель Денис Коноваленко;
  • спасатель Алексей Сущевский;
  • жена главы громады Наталья Карапетян;
  • руководительница ЦНАПа Ольга Тверденко;
  • руководительница гуманитарного штаба Татьяна Ивановна;
  • майор полиции Михаил Буженко;
  • майор полиции Николай Баланда;
  • капитан полиции Михаил Романов;
  • капитан полиции Дмитрий Беседін.

3, 4 и 5 ноября в Запорожье и области объявили Днями траура по погибшим в результате массированного авиаудара РФ по Камышевахе.

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