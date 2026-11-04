Число погибших в результате удара РФ по Комышувахе возросло до 37 человек: поисково-спасательные работы продолжаются

Число погибших в результате российского удара по Комышувахе Запорожской области возросло до 37 человек. Аварийно-спасательные работы на месте трагедии продолжаются уже третьи сутки.

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На данный момент удалось идентифицировать 12 погибших, еще 59 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин и полиция.

В Комышувахе продолжаются поисково-спасательные работы

Число погибших в результате российской атаки на Комышуваху возросло до 37 человек. На месте трагедии продолжают работать кинологи и горноспасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации полиции, аварийно-спасательные работы продолжаются уже третьи сутки. Из-под завалов деблокировали тела 37 человек.

В то же время под руинами могут оставаться еще 38 человек.

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59 человек считаются пропавшими без вести

К этому времени правоохранителям удалось идентифицировать 12 погибших. Еще 59 человек считаются пропавшими без вести, однако часть из них, вероятно, опознают среди уже найденных тел.

В полиции отмечают, что визуально установить личности некоторых погибших невозможно. Поэтому специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГУНП в Запорожской области работают с родственниками погибших.

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В частности, у близких отбирают биологические образцы, чтобы получить ДНК-профили и провести сравнительные исследования.

Полиция помогает семьям идентифицировать погибших

Правоохранители подчеркивают, что процедура идентификации требует не только профессиональных знаний, но и значительной психологической выдержки.

Полицейские сопровождают семьи на каждом этапе, оказывают необходимую поддержку и объясняют порядок проведения исследований.

Специалисты прилагают усилия, чтобы как можно скорее установить личности погибших и передать тела родным для достойного захоронения.

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Если вы разыскиваете близких, которые могли погибнуть в результате обстрела, можно обратиться в центр розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГУНП в Запорожской области по телефону 095-450-41-86. По этому номеру доступны все мессенджеры.

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Напомним, 2 ноября, в понедельник, во время очередной выдачи гуманитарной помощи в подземной школе, где работал и ЦНАП, оккупанты атаковали укрытие трехтонными авиабомбами.

Тогда было известно о гибели 33 человек, среди них двое спасателей и четверо полицейских. Пятеро – ранены. На месте продолжается спасательно-поисковая операция – под завалами, как сообщалось по состоянию на вечер 3 ноября, могут оставаться более 50 человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести.

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Среди погибших:

спасатель Денис Коноваленко;

спасатель Алексей Сущевский;

жена главы громады Наталья Карапетян;

руководительница ЦНАПа Ольга Тверденко;

руководительница гуманитарного штаба Татьяна Ивановна;

майор полиции Михаил Буженко;

майор полиции Николай Баланда;

капитан полиции Михаил Романов;

капитан полиции Дмитрий Беседін.

3, 4 и 5 ноября в Запорожье и области объявили Днями траура по погибшим в результате массированного авиаудара РФ по Камышевахе.