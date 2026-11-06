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Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
804
Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео
Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео. Источник: ГСЧС

Число жертв в Комышувахе в Запорожской области в результате российского удара по школе выросло до 53 человек. Поисково-спасательная операция продолжается уже пятые сутки.

Об этом сообщили ГСЧС и глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. 2 ноября оккупанты сбросили на поселок девять авиабомб.

Спасатели работают на месте атаки

По состоянию на 10:49 в ГСЧС сообщили, что во время поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще 8 погибших. Тогда число жертв выросло до 50 человек.

"Несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных российских ударов, поисково-спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

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Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео

Поисково-спасательная операция продолжается пятый день

Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео

Число погибших увеличилось

Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео

Поисково-спасательная операция продолжается пятый день

Уже в 10:51 Семикин сообщил еще о 3 погибших, которых обнаружили спасатели.

"Уже 53 погибших в результате российского удара по Комышувахе 2 ноября. Пятые сутки на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких. Благодарю спасателей за их тяжелую работу", – написал чиновник.

Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео

Число погибших увеличилось

Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео

Поисково-спасательная операция продолжается пятый день

Количество погибших в результате удара РФ по школе в Комышувахе выросло до 53 человек. Фото и видео

Поисково-спасательная операция продолжается пятый день

Что предшествовало

2 ноября российские оккупанты нанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

По словам президента Владимира Зеленского, российские войска сначала атаковали здание несколькими авиабомбами, когда там находились местные жители. Позже оккупанты нанесли повторный удар уже по укрытию.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские спешат в укрытие. Позже раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.

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