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Число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22: поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Фото и видео

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22: поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Фото и видео
Число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22. Источник: ГСЧС

В Прилуках Черниговской области в ночь на 8 октября продолжались поисково-спасательные работы на месте российского теракта. По состоянию на утро число жертв удара по многоэтажному дому возросло до 22 людей.

Среди убитых россиянами людей – пятеро детей. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ликвидация последствия атаки

Спасатели проинформировали, что поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Спустя сути после ракетного удара число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22 людей.

Еще 54 человека травмированы, в том числе 7 детей. Во время спасательной операции сотрудникам ГСЧС удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.

По состоянию на 7:30 утра 8 октября спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

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В областной администрации заявили, что в пятиэтажке полностью разрушен подъезд, многие квартиры повреждены. Также российские ракеты попали по предприятию и жилищному сектору. Еще россияне атаковали в Прилуках Центр детского и юношеского творчества.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции и регионального органа безопасности фиксируют последствия и документируют очередные военные преступления.

Число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22: поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Фото и видео

Последствия террора в Прилуках. Источник: ГСЧС

Число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22: поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Фото и видео

Оккупанты убили мирных жителей. Источник: ГСЧС

Число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22: поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Фото и видео

На месте атаки работают спасатели. Источник: ГСЧС

Число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22: поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Фото и видео

Враг убил десятки человек. Источник: ГСЧС

Число жертв в результате удара РФ по Прилукам возросло до 22: поисково-спасательные работы продолжались всю ночь. Фото и видео

Последствия теракта. Источник: ГСЧС

Напомним, 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали в том числе город Прилуки Черниговской области. Целью путинской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди убитых россиянами людей есть дети.

Также во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.

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