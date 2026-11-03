Командир полка ''Айдар'' Александр Коваленко отказался от другой должности и назвал причину. Видео

Командир 24-го отдельного штурмового полка "Айдар" Александр Коваленко отказался от другой должности, которую ему предложили выбрать в Сухопутных войсках ВСУ. Военный объяснил, что хочет и дальше возглавлять "Айдар", в котором прошел долгий путь.

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Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook. Коваленко подчеркнул, что окончательное решение относительно его будущего и судьбы полка будет принимать Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Коваленко отказался менять должность

"У меня состоялась встреча с командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Во время разговора мне предложили лично выбрать другую должность в рядах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Я отказался. Меня не интересует никакая другая должность, кроме должности командира полка "Айдар", – заявил командир полка.

Он отметил, что присоединился к войску добровольцем еще в 2014 году, и именно в "Айдаре" прошел весь военный путь – от рядового бойца до командира полка, поэтому считает подразделение делом своей жизни.

Коваленко также сообщил, что по итогам встречи командование Сухопутных войск ВСУ не приняло никаких решений относительно его дальнейшей службы, поэтому "решение относительно моей кандидатуры и будущего полка будет принимать Главком ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый".

Коваленко заявил о попытках дискредитации

Отдельно Коваленко акцентировал внимание на том, что результаты последних проверок, зафиксированные в документах, свидетельствуют о проблемах с выполнением боевых и специальных задач из-за неукомплектованности.

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Также командир заявил, что, по его информации, соответствующие органы получили поручение собрать компромат лично на него и на полк "Айдар" и заверил, что готов к таким проверкам.

"Моя совесть чиста перед государством, перед законом и перед народом. Я не нарушал никаких законов. И продолжу защищать Украину, так же как делал это с 2014 года. В связи с деморализацией личного состава, вызванной последними событиями, происходящими вокруг нашего подразделения, обращаюсь ко всем своим бойцам: продолжаем выполнение поставленного боевого приказа. С нами Бог!" – подвел итог он.

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Стоит отметить, что 31 октября 2026 года было принято решение об увольнении майора Александра Коваленко с должности командира воинской части А3488.

Что известно об Александре Коваленко

Александр Коваленко (позывной "Хук") – украинский военнослужащий, майор, командир 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Родился 23 марта 1989 года в Северодонецке Луганской области.

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До начала российско-украинской войны работал менеджером, а в 2014 году добровольцем вступил в ряды "Айдара".

За годы службы прошел путь от стрелка до командира подразделения. В 2023 году ему присвоили звание Героя Украины за личное мужество и героизм в защите государства.

Как писал OBOZ.UA, ранее Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам нарушений в штурмовом полку "Скеля". Основанием стали обнародованные в СМИ факты о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих этого ОШП.