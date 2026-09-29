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"Средства необходимы этой осенью": Хмара призвал ЕС присоединиться к финансированию перехватчиков российских реактивных дронов

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
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"Средства необходимы этой осенью": Хмара призвал ЕС присоединиться к финансированию перехватчиков российских реактивных дронов
Хмара призвал ЕС присоединиться к финансированию перехватчиков российских дронов
Источник: Минобороны Украины

Украина обратилась к Европейскому Союзу с призывом ускорить финансирование военных потребностей. В частности, Киев призывает оперативно профинансировать производство перехватчиков для уничтожения российских реактивных дронов.

Средства необходимы уже этой осенью, чтобы как можно скорее противодействовать российскому террору. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

В то же время из-за усиления российских атак министр перенес запланированные на эту неделю визиты в Германию и Норвегию. Ситуация в Украине требует оперативного внимания и ускорения всех процессов, направленных на противодействие российским ударам.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Министерстве обороны Украины. По их словам, переговоры с партнерами пройдут в других форматах, а также готовятся новые пакеты помощи для Украины.

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Перехватчики против реактивных дронов

Для противодействия реактивным беспилотникам Украина ищет дешевые и эффективные решения. По словам главы Минобороны, такие цели уже сбивают ракетами-перехватчиками, а украинские производители предлагают собственные разработки. Хмара призвал ЕС присоединиться к их финансированию, чтобы техника как можно быстрее поступила Сил обороны в достаточном количестве.

Кроме того, Киев запросил у партнеров ракеты "воздух-воздух", ПЗРК и боеприпасы для истребителей F-16.

В вопросе защиты от баллистических атак Украина предлагает механизм обмена. Киев предлагает, чтобы европейцы передали ракеты к системам Patriot из текущих запасов стран ЕС с последующим возмещением по уже заключенным контрактам.

Сроки финансирования и закупка дронов

Около трети из дополнительной оборонной потребности Украины в $27 млрд составляют авансовые платежи за поставку дронов на начало 2027 года. Министр призвал Евросоюз перенести выделение кредитных средств с 2027 на 2026 год, направить остаток средств программы SAFE на закупки для Украины, а также выделить дополнительные ресурсы в рамках двусторонней помощи.

"Средства необходимы этой осенью, чтобы дать производителям достаточно времени вовремя закупить комплектующие и изготовить дроны. Особенно – учитывая мобилизацию, которую враг планирует уже сейчас", – подчеркнул Хмара.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Австралия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Документ соответствует принципам Устава ООН и основан на помощи, которую Австралия оказала Украине с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину, а также на обязательствах австралийского правительства поддерживать наше государство.

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