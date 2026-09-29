Украина обратилась к Европейскому Союзу с призывом ускорить финансирование военных потребностей. В частности, Киев призывает оперативно профинансировать производство перехватчиков для уничтожения российских реактивных дронов.

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Средства необходимы уже этой осенью, чтобы как можно скорее противодействовать российскому террору. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

В то же время из-за усиления российских атак министр перенес запланированные на эту неделю визиты в Германию и Норвегию. Ситуация в Украине требует оперативного внимания и ускорения всех процессов, направленных на противодействие российским ударам.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Министерстве обороны Украины. По их словам, переговоры с партнерами пройдут в других форматах, а также готовятся новые пакеты помощи для Украины.

Перехватчики против реактивных дронов

Для противодействия реактивным беспилотникам Украина ищет дешевые и эффективные решения. По словам главы Минобороны, такие цели уже сбивают ракетами-перехватчиками, а украинские производители предлагают собственные разработки. Хмара призвал ЕС присоединиться к их финансированию, чтобы техника как можно быстрее поступила Сил обороны в достаточном количестве.

Кроме того, Киев запросил у партнеров ракеты "воздух-воздух", ПЗРК и боеприпасы для истребителей F-16.

В вопросе защиты от баллистических атак Украина предлагает механизм обмена. Киев предлагает, чтобы европейцы передали ракеты к системам Patriot из текущих запасов стран ЕС с последующим возмещением по уже заключенным контрактам.

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Сроки финансирования и закупка дронов

Около трети из дополнительной оборонной потребности Украины в $27 млрд составляют авансовые платежи за поставку дронов на начало 2027 года. Министр призвал Евросоюз перенести выделение кредитных средств с 2027 на 2026 год, направить остаток средств программы SAFE на закупки для Украины, а также выделить дополнительные ресурсы в рамках двусторонней помощи.

"Средства необходимы этой осенью, чтобы дать производителям достаточно времени вовремя закупить комплектующие и изготовить дроны. Особенно – учитывая мобилизацию, которую враг планирует уже сейчас", – подчеркнул Хмара.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Австралия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Документ соответствует принципам Устава ООН и основан на помощи, которую Австралия оказала Украине с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину, а также на обязательствах австралийского правительства поддерживать наше государство.

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