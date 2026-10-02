''Каждый выстрел – минус угроза'': в ''Хартии'' показали чешскую САУ Dita в бою. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)Украина – Северная Ирландия: хронология и результат матча Лиги нацийУкраина – Северная Ирландия: хронология и результат матча Лиги нацийВ Украину вернули 26 тысяч тел погибших защитников: Буданов объяснил, почему идентификация проходит медленноВ Украину вернули 26 тысяч тел погибших защитников: Буданов объяснил, почему идентификация проходит медленно"Его цель – оккупация всей Украины": Зеленский напомнил слова Путина о распаде СССР. Видео"Его цель – оккупация всей Украины": Зеленский напомнил слова Путина о распаде СССР. ВидеоВ России зафиксировали случай смерти от чумы, сотни человек поместили в карантин: что происходитВ России зафиксировали случай смерти от чумы, сотни человек поместили в карантин: что происходитВступление Украины в ЕС: стала известна дата открытия новых кластеровВступление Украины в ЕС: стала известна дата открытия новых кластеровУ кого вырастут пенсииКому повысят пенсии на 2,8 тыс. грн: перерасчет предусмотрен проектом бюджетаТарифы на электроэнергию в УкраинеЧасти украинцев перевели на новый тариф на электроэнергию: сколько придется платить с 1 октября

"Каждый выстрел – минус угроза": в "Хартии" показали чешскую САУ Dita в бою. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read2 мин
icon 2,6 т.
"Каждый выстрел – минус угроза": в "Хартии" показали чешскую САУ Dita в бою. Фото
"Хартия" показала 155-мм САУ в бою. Источник: МВД/коллаж OBOZ.UA

Украинские артиллеристы из бригады "Хартия" продемонстрировали боевую работу чешской самоходной гаубицы Dita – 55-мм установки, которой управляет экипаж из всего двух военнослужащих. Военные применяют гаубицу в сочетании с разведывательными и ударными дронами.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Фото опубликовал 2-й корпус НГУ "Хартия".

Как "Хартия" использует САУ Dita

Артиллеристы применяют "Dita" во взаимодействии с экипажами разведывательных и ударных БПЛА. Такая связка позволяет обнаруживать цели противника, передавать данные артиллеристам и корректировать огонь.

На кадрах военные разворачивают гаубицу, ведут огонь по цели, а после выстрелов готовятся покинуть позицию, чтобы не дать противнику возможности нанести ответный удар.

''Каждый выстрел – минус угроза'': в ''Хартии'' показали чешскую САУ Dita в бою. Фото

Военные разворачивают гаубицу. Источник: МВД

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 4,4 т.
Пролетел над "Донбасс Ареной": украинский дрон поразил российскую цель в оккупированном Донецке. Видео
icon 4,4 т.
Пролетел над "Донбасс Ареной": украинский дрон поразил российскую цель в оккупированном Донецке. Видео
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 2,6 т.
Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео
icon 2,6 т.
Россия атаковала Днепр: в центре города горит многоэтажный дом. Фото и видео
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 2,2 т.
На фронте произошло 173 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
icon 2,2 т.
На фронте произошло 173 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта
''Каждый выстрел – минус угроза'': в ''Хартии'' показали чешскую САУ Dita в бою. Фото

Военный наводит прицел. Источник: МВД

В бригаде отмечают, что артиллерия помогает уничтожать российские цели, сдерживать продвижение противника и прикрывать украинскую пехоту.

"Каждый выстрел – это на одну угрозу меньше для наших защитников. Каждая уничтоженная цель – шаг к победе", – отметили в МВД.

''Каждый выстрел – минус угроза'': в ''Хартии'' показали чешскую САУ Dita в бою. Фото

САУ "Dita" ведёт огонь по цели. Источник: МВД

Что известно о чешской САУ Dita

Dita – 155-мм самоходная гаубица, разработанная чешской компанией Excalibur Army. Установка построена на полноприводном шасси грузовика Tatra T815-7 с колесной формулой 8×8.

САУ может поражать цели на расстоянии до 39 км и вести огонь со скоростью до шести выстрелов в минуту.

Одной из особенностей Dita является высокий уровень автоматизации. Основными боевыми процессами можно управлять дистанционно из бронированной кабины экипажа, а при определенных условиях – даже с помощью планшета.

Благодаря автоматизации экипаж установки состоит всего из двух военнослужащих. Это позволяет сократить количество людей, непосредственно находящихся возле орудия во время боевой работы.

Также Dita оснащена цифровыми системами связи и навигации, что позволяет интегрировать установку в современные сети управления огнем, в частности те, которые используются странами НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды заказали в Чехии новейшие гаубицы DITA для дальнейшей передачи Украине. Эта гаубица представляет собой современную огневую систему, способную наносить удары по целям на расстоянии десятков километров.

Похожие темы
Война в УкраинеВооружениеоружиевоенныевоенная техника
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться