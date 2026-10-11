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"Каждая попытка оккупантов заканчивается одинаково": ВСУ уничтожили два российских катера вместе с личным составом. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
icon 3,5 т.
"Каждая попытка оккупантов заканчивается одинаково": ВСУ уничтожили два российских катера вместе с личным составом. Видео
Украинские военнослужащие продолжают наносить потери оккупантам. Источник: Facebook/34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Украинские военнослужащие продолжают наносить потери российским оккупационным войскам. На этот раз защитники уничтожили две вражеские лодки вместе с личным составом.

Об этом в Facebook сообщила 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен". Военные опубликовали соответствующее видео, на котором запечатлено уничтожение вражеских целей.

Оккупанты потеряли две лодки

По словам украинских защитников, российские военные в очередной раз попытались провести маневр на лодках, однако их планы закончились неудачей. Оба плавательных средства вместе с личным составом были уничтожены.

''Каждая попытка оккупантов заканчивается одинаково'': ВСУ уничтожили два российских катера вместе с личным составом. Видео

ВСУ уничтожили две российские лодки вместе с личным составом. Источник: Скриншот

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В бригаде подчеркнули, что попытки противника изменить ситуацию в свою пользу каждый раз приводят к одному и тому же результату.

"Россияне снова решили, что им удастся проскочить. Не удалось. Две вражеские лодки вместе с личным составом – уничтожены. Каждая попытка оккупантов что-то изменить в свою пользу заканчивается для них одинаково", – говорится в сообщении.

''Каждая попытка оккупантов заканчивается одинаково'': ВСУ уничтожили два российских катера вместе с личным составом. Видео

ВСУ уничтожили две российские лодки вместе с личным составом. Источник: Скриншот

Морские пехотинцы также иронично заметили, что для российских захватчиков все пути ведут к одному сценарию.

Российские оккупанты несут потери на фронте

Ранее стало известно, что ВСУ ликвидировали командира 11-го танкового полка РФ майора Алексея Караваева. Оккупант погиб в ночь на 4 октября на Харьковском направлении. По данным проекта "Хочу жить", он стал уже пятым ликвидированным командиром, о котором сообщили в связи с этим полком за последние полтора года.

Караваев командовал батальоном, военнослужащие которого причастны к казни как минимум трёх украинских военнопленных на Агрегатном заводе в Волчанске в 2024 году. По показаниям одного из осужденных оккупантов, приказы об убийстве пленных поступали от высшего командования.

Также в октябре 2026 года бойцы 6-го полка Сил специальных операций Rangers ликвидировали двух российских оккупантов во время засады в лесистой местности на одном из направлений фронта. Украинские защитники заранее установили маршрут передвижения противника и устроили ему засаду.

Как писал OBOZ.UA, в Сумской области пограничники бригады "Стальная граница" поразили технику и вооружение российских оккупантов. Также украинские защитники ликвидировали одного захватчика и уничтожили стартовую позицию вражеских беспилотников.

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