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Страны Африки обратились к Украине с просьбой о возвращении своих граждан, попавших в плен и воевавших на стороне России: они заявляют, что те являются "жертвами торговли людьми"

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
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Страны Африки обратились к Украине с просьбой о возвращении своих граждан, попавших в плен и воевавших на стороне России: они заявляют, что те являются "жертвами торговли людьми"
Кенийские наемники, завербованные в ряды российской армии. Источник: ГУР МО

Украина получает обращения от африканских государств, которые хотят вернуть своих граждан, попавших в плен во время участия в войне на стороне России. Правительства этих стран заявляют, что мужчин могли обманным путем заманить в страну-агрессора под видом трудоустройства, а затем отправить на фронт.

Об этом сообщает Bloomberg. В частности, в настоящее время Кения пытается договориться о возвращении пяти своих граждан, подчеркивая, что они стали жертвами торговли людьми.

Кения добивается возвращения пленных граждан

По словам министра иностранных дел Кении Мусалия Мудавади, Найроби ведет переговоры с Украиной о возвращении пяти своих граждан, находящихся в плену. Он отметил, что президент страны Уильям Руто уже обсуждал этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Представители африканских государств заявляют, что их граждан могли заманить в Россию обещаниями гражданской работы, в частности в качестве водителей, охранников или поваров, а впоследствии принудить служить в армии.

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Кения настаивает на том, чтобы этих мужчин рассматривали как жертв международной торговли людьми, а не как военнопленных. По словам Мудавади, они утверждают, что согласились на поездку из-за ложных обещаний трудоустройства.

Правительство Зимбабве выразило обеспокоенность в связи с мошенническими схемами вербовки людей за рубежом. В заявлении отмечается, что некоторых завербованных отправляли непосредственно в зоны боевых действий, не обеспечив предварительной военной подготовки.

Что известно о вербовке иностранцев в армию РФ

Согласно имеющимся документам, Украина удерживает в плену не менее 213 иностранцев, воевавших на стороне России (без учета граждан РФ и Северной Кореи). Среди них – 37 выходцев из африканских стран.

При этом Москва публично не признает привлечение иностранцев к войне и заявляет, что располагает достаточными собственными людскими ресурсами. В то же время, согласно имеющимся данным, тысячи мужчин из стран Глобального Юга могли быть завербованы через посредников и объявления, обещавшие работу и выплаты за вступление в российскую армию.

Издание отмечает, что возвращение этих людей домой может оказаться сложным, поскольку Украина рассматривает их как военнопленных, которых можно обменять на удерживаемых Россией украинцев.

По словам Мудавади, самому молодому из кенийцев, находящихся в плену в Украине, 23 года. Министр считает, что обстоятельства их вербовки могут свидетельствовать о торговле людьми.

Согласно его отчету для парламента, около 84 граждан Кении погибли в ходе боевых действий или пропали без вести, еще 34 находятся в больницах России.

Страны Африки обратились к Украине с просьбой о возвращении своих граждан, попавших в плен и воевавших на стороне России: они заявляют, что те являются ''жертвами торговли людьми''

Карта

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Кении родственники мужчин, которых завербовали в российскую армию, выходили на митинги с требованием вернуть их домой. Люди заявляли, что многих граждан страны отправили на войну против Украины обманом, пообещав высокооплачиваемую работу.

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