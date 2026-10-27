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Крым погружается в энергетический кризис: какая ситуация со светом на оккупированном полуострове

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Крым погружается в энергетический кризис: какая ситуация со светом на оккупированном полуострове
Блэкаут в Крыму. Источник: крымские паблики, скриншот

Во временно оккупированном Крыму местная "власть" разводит руками – электроснабжение полностью отсутствует, даже "невозможно соблюдать графики отключений из-за дефицита электроэнергии". Энергетики оккупированного полуострова утверждают, что электроэнергию в первую очередь подают на социальные объекты.

А также практически на всем полуострове из-за отсутствия света нет водоснабжения. Одновременно местная "власть" говорит, что "главное, что ситуация не вышла из-под контроля".

Крым без света

В течение вторника, 27 октября, электроэнергию отключали в Ялте, Феодосии, Симферополе и Белогорском районе. Сейчас свет якобы подается, но по графикам, которых еще никто не видел.

Крым погружается в энергетический кризис: какая ситуация со светом на оккупированном полуострове

Сообщение энергетиков. Источник: крымские паблики, скриншот

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С утра в Алупке горела электроподстанция. По сообщениям "властей", возгорание трансформатора произошло "во время проведения строительных работ". Как бы то ни было, горящая подстанция на фоне отсутствия света вызвала немалую панику.

Крым погружается в энергетический кризис: какая ситуация со светом на оккупированном полуострове

Пост главы Ялты. Источник: крымские паблики, скриншот

"Понимаем ваше беспокойство и хотим еще раз обратить внимание: на данный момент сформировать стабильный график подачи электроэнергии невозможно по объективным причинам. При этом специалисты работают без остановки: каждая бригада делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить штатную подачу электричества в дома", – уверяют власти.

Крым погружается в энергетический кризис: какая ситуация со светом на оккупированном полуострове

Сообщение властей. Источник: крымские паблики, скриншот

Только в оккупированном Севастополе действовал график "2 через 6" в четыре очереди. А именно: каждые два часа электроснабжение поочередно подавали потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди оставались без света.

"Из-за повреждения магистральных электрических сетей пропускная способность линий снижена. На всей территории Крыма действуют ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для устранения перегрузки электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения", – отметили в так называемом "Крымэнерго".

Крым погружается в энергетический кризис: какая ситуация со светом на оккупированном полуострове

Крым по состоянию на сейчас. Источник: крымские паблики, скриншот

Также утром в городах Крыма остановили движение троллейбусов. Сначала вместо них на маршруты вышли автобусы, но уже через несколько часов остановились и они "в связи с приостановкой работы газонакопительных компрессорных станций".

Крым погружается в энергетический кризис: какая ситуация со светом на оккупированном полуострове

Источник: Крым.Реалии (Радио Свобода)

Что предшествовало

Значительные "перебои" с электричеством на оккупированном россиянами полуострове наблюдаются с конца прошлой недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 24 октября, весь Крым остался без электроснабжения. Причем местная "власть" тогда оправдывалась якобы атакой (по другой версии – аварией) за пределами полуострова.

Как сообщил советник "главы" Крыма Олег Крючков, за пределами полуострова произошла авария на энергосетях, из-за чего "все жизненно важные объекты в Крыму были переведены на резервные источники питания".

А вот гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город временно остался без электроснабжения "в результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя".

"На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома", – рассказывал он.

А тем временем украинские военные продолжают уничтожать объекты на временно оккупированных Россией территориях – в частности, электрические подстанции и узлы. За последние три месяца (с 6 июля по 3 октября 2026 года) Силы беспилотных систем поразили 456 подобных объектов на ВОТ и в РФ.

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