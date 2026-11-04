Крым снова остался без света: оккупанты заявили о новой "аварии"

В ночь на среду, 4 ноября, в оккупированном Крыму снова начались перебои со светом. Без электричества, в частности, остались Симферополь, Ялта, Севастополь, Феодосия и Белогорский район.

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Об этом пишет "Крымский ветер". Местные жители сообщали, что свет сначала мигал, а затем погас.

"Свет приходит и уходит, сообщают подписчики. Напряжение скачет от 160 до 200 вольт", – сказано в сообщении.

Тем временем советник "главы" полуострова Олег Крючков заявил, что произошла новая авария в энергосистеме за пределами Крыма.

"Ведутся восстановительные работы. На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии. Просим сохранять спокойствие", – написал он.

Напомним: в ночь на субботу, 24 октября, оккупированный россиянами Крым тоже остался без электроснабжения – свет одновременно исчез в целом ряде населенных пунктов. Местная "власть" заявила об атаке (по другой версии – аварии) за пределами полуострова.

Позже стало известно о пожаре на подстанции 500/220 кВ "Тамань", которая является частью энергомоста из России.

В Крыму из-за аварии в энергосетях ввели ограничения на электроснабжение и воду, заявил оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов. Авария на магистральных энергосетях за пределами полуострова произошла в результате атаки беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 27 октября "власть" Крыма разводила руками – электроснабжение вообще отсутствовало, и даже "невозможно было соблюдать графики отключений из-за дефицита электроэнергии". Энергетики оккупированного полуострова утверждали, что электроэнергию в первую очередь подают на социальные объекты.