Силы обороны Украины 17 ноября нанесли комбинированный удар по Крымскому мосту, в результате которого были полностью разрушены автомобильные секции и повреждена его железнодорожная часть. Эта операция продемонстрировала способность Украины к зрелому оперативному планированию и эффективному применению технологических инноваций.

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Уничтожение Крымского моста значительно усложнит российскую военную логистику, ведь теперь ей придется полагаться на так называемый "сухопутный коридор" через Херсонскую область. Удар и его последствия проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Крымский мост уничтожен

17 ноября украинские войска второй день подряд нанесли удар по Крымскому мосту, полностью разрушив автомобильные секции и повредив железнодорожную часть моста.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Силы обороны применили ракеты-дроны "Паляниця" для удара по автомобильной части Крымского моста, а также крылатые ракеты "Нептун", "Рута" и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для удара по его железнодорожной части.

В Службе безопасности Украины отметили, что в результате ударов была разрушена металлическая арка моста, поддерживавшая его автомобильный пролет, и сообщили, что предыдущие удары повредили железнодорожную часть моста.

"Геолокационные снимки, опубликованные 17 ноября, показывают поврежденную железнодорожную секцию и обрушение пролета дорожной части", – констатировали в ISW.

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Оккупационные чиновники на полуострове подтвердили украинские удары. А один из Z-блогеров утверждал, что на мост летели почти 20 ракет и более 150 беспилотников.

Местный крымский Telegram-канал утверждал, что обрушение арки заблокировало единственный глубоководный проход в Керченском проливе, и отметил, что крупные торговые и военные суда больше не могут проходить через пролив.

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин 17 ноября провел заседание правительственной комиссии для оценки ущерба и начала реконструкции.

Главные истории дня

Министерство транспорта России приостановило железнодорожное и автомобильное движение по мосту через Керченский пролив после украинских ударов 17 ноября, а позже возобновило движение по одному железнодорожному пути.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что помимо железной дороги пассажиры без транспортных средств могут воспользоваться паромным сообщением.

"Украинские войска наносили прямые удары по мосту через Керченский пролив в октябре 2022 года, июле 2023 года, июне 2025 года и совсем недавно, в ночь с 15 на 16 ноября – заметная активизация точных украинских ударов по главной российской наземной линии связи за последние два дня", – отметили в ISW.

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Удар по Крымскому мосту – результат зрелого оперативного планирования

Аналитики подчеркнули, что украинские удары, уничтожающие автомобильный пролет Керченского моста, являются результатом зрелого оперативного планирования Украины, систематической кампании по подавлению и уничтожению вражеских средств противовоздушной обороны, а также эффективного применения технологических инноваций для точного наведения на уязвимые участки моста.

По словам Зеленского, уничтожение Керченского моста 17 ноября стало седьмым этапом операции, которая продолжалась несколько недель. Непосредственной атаке предшествовали удары беспилотников и ракет по российским системам противовоздушной обороны, радарам, средствам радиоэлектронной борьбы и другим системам, прикрывавшим мост.

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"Украинские войска проводят систематическую кампанию против российской ПВО в оккупированном Крыму и на юге Украины, а также в Ростовской области и Краснодарском крае, включая удары по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК), российским мобильным огневым группам и радиолокационным системам, что снижает возможности российской противовоздушной обороны", – говорится в материале

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В российском министерстве обороны заявили, что за 48 часов "перехватили" 4305 украинских беспилотников и 16 крылатых ракет "Фламинго"(с 7 по 13 ноября, согласно российским сводкам, в среднем якобы уничтожалось по 882 беспилотника в сутки).

Российский Z-блогер утверждал, что украинские войска использовали несколько сотен стандартных беспилотников для подавления российских зенитно-ракетных систем, а затем нанесли ракетные удары, добившись точной синхронизации и нанося удары с интервалами в четыре-пять минут.

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Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что украинские войска нанесли по мосту удар более чем 10 ракетами "Фламинго" и неуказанным, но большим количеством беспилотников.

Украинские войска смогли постепенно ослабить российскую противовоздушную оборону в течение нескольких месяцев, а затем подавить ее остатки, используя сосредоточенный залп экономически эффективных беспилотников, создав коридор для приближения украинских крылатых ракет и реактивных беспилотников к мосту с нескольких направлений.

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Зеленский заявил, что украинские силы поддерживали связь с ракетой "Фламинго" до момента перед ударом, а видеозапись удара показывает, как украинские силы ведут прямую трансляцию с камеры и контролируют оператора над ракетой "Фламинго" возле моста через Керченский пролив.

В Силах беспилотных систем сообщили, что подразделения ВСБ использовали ретрансляторы сигналов, которые способствовали окончательному ракетному удару по мосту, а украинский офицер сообщил The Times, что удары были нанесены без спутниковой интернет-сети SpaceX, а вместо этого полагались на дроны для передачи радиосигналов украинским ракетам.

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"Украинские и российские силы широко используют технологию радиорелейной связи для увеличения дальности радиосвязи, чтобы получать видео в реальном времени с ударных дронов и поддерживать постоянный операторский контроль, что позволяет им наносить все более точные удары", – говорится в материале ISW.

Аналитики отметили, что крупные мосты являются очень сложной целью для ударов на дальнее расстояние из-за их высокой структурной устойчивости, о чем свидетельствуют трудности, с которыми столкнулись украинские силы при ударах по Антоновскому мосту в Херсонской области с помощью высокомобильной артиллерийской ракетной системы залпового огня (РСЗО HIMARS) летом 2022 года, прежде чем российские войска разрушили мост при отступлении в ноябре 2022 года.

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"Способность украинских сил поддерживать оперативный контроль оператора благодаря ретрансляторам сигналов позволила им обстреливать участки Керченского моста, рассчитанные на высокую нагрузку, ракетами и ударными беспилотниками с расстояния более 250 километров от линии фронта, доставляя взрывчатку к конструктивно уязвимым точкам моста с высокой точностью. Украинские удары по Керченскому мосту демонстрируют эффективное использование Украиной технологических адаптаций в сочетании со зрелым оперативным планированием, межведомственным взаимодействием и точной координацией для достижения стратегически важной цели. Они лишили российские силы возможности использовать важную наземную линию связи с оккупированным Крымом", – подчеркнули в ISW.

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Z-блогеры раскритиковали российскую ПВО

Российские военные блогеры раскритиковали возможности российской противовоздушной обороны и указали на системные уязвимости в структуре ее командования после ударов Украины по мосту через Керченский пролив 16 и 17 ноября.

Один из блогеров утверждал, что украинские удары по Крымскому мосту демонстрируют отсутствие единой общенациональной российской системы командования и управления ПВО, и отметил, что российское военное командование опирается на разрозненный массив военнослужащих, правоохранительных органов и региональных властей для защиты российского воздушного пространства на огромной географической территории.

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16 ноября Z-блогер отметил, что между российскими группами ПВО существуют значительные различия в снабжении и технологиях в соседних российских областях. Другой военный блогер в тот же день утверждал, что российские войска не уделяли приоритетного внимания противовоздушной обороне вокруг Крымского моста, и добавил, что российские войска должны стремиться перехватывать украинские БПЛА примерно в 500 километрах от моста, поскольку украинские войска продолжают использовать пробелы в покрытии российской ПВО.

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Третий военный блогер 17 ноября утверждал, что российское военное командование отдало приоритет ситуации на поле боя на земле, а не защите российского воздушного пространства. По его словам, в России нет единого органа, который отвечал бы за защиту российского тыла. Он утверждал, что Россия способна создать сеть противовоздушной обороны в тылу, но ей не хватает институциональной организации в российских вооруженных силах, необходимой для создания эффективной противовоздушной обороны.

Удар по Крымскому мосту существенно осложнит военную логистику врага

В ISW считают, что удары по мосту через Керченский пролив 17 ноября заставят российские войска полагаться на логистическое сообщение между оккупированной Херсонской областью и Крымом, что осложнит российское логистическое снабжение.

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Крымский мост является критически важным узлом на одном из двух основных маршрутов российской логистики, которые обеспечивают южную группировку войск России. Второй маршрут проходит вдоль автомагистрали М-14 Ростов – Крым через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Крымский мост служил критически важным логистическим маршрутом для транзита продовольствия, товаров и топлива в Крым из Краснодарского края. Украинские удары по мосту вынудили российские войска сократить военные логистические перевозки через мост (движение тяжелых грузовиков по мосту было запрещено с 1 ноября), но мост остается важным для дальнейшей оккупации Крыма Россией. Разрушение моста разрывает важный логистический маршрут для российских войск, базирующихся в Крыму, и затруднит их способность поддерживать оккупацию и размещение на полуострове", – считают в ISW.

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Аналитики отметили, что разрушение Крымского моста также заставит российских военных расширить зависимость от наземного транспорта по автомагистралям М-14 и М-18 (шоссе Харьков – оккупированная Ялта).

На этом фоне оккупационный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что министерство обороны России усиливает меры безопасности вдоль сухопутного маршрута между оккупированным Крымом и Херсонской областью. Но, как сообщается, украинские войска нанесли удар по автомагистрали, проходящей между Ростовской областью и оккупированным Крымом, в ту же ночь, когда они разрушили автомобильный мост через Керченский пролив.

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По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атакован был участок автомагистрали М-14 Ростов-Крым (которую российские оккупационные чиновники обозначают как автомагистраль Р-280) в Неклиновском районе, недалеко от моста через реку Миус.

До этого украинские войска били по мосту через Миус в ночь на 8 ноября.

Как рассказывал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками. От ударов на мосту обвалилась арка и часть дорожного полотна.

По словам Зеленского, украинские войска применили различные ракеты и беспилотники для уничтожения конструкции.

Также он отметил, что украинские воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели.