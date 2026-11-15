Бросали оружие и сдавались: пограничники рассказали, как брали пленных в рамках операции "Вивальди". Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд россиянами. На этот раз пограничники рассказали, как брали пленных в рамках операции "Вивальди".

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Видео с подробностями было опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы. Военные отмечают, что враг не сопротивлялся, российские оккупанты просто бросали оружие и сдавались.

"Во время операции "Вивальди" 3-й армейский корпус вместе с приданными подразделениями освободили 277 км² и вернули под украинский контроль 16 населенных пунктов. Кроме того, украинские силы обороны смогли существенно пополнить обменный фонд. Как брали пленных пограничники из бригады "Месть" – смотрите в видео.

Подробности

Операция "Вивальди" – наступательная операция Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины на Лиманском направлении, на севере Донецкой области. Ее целью стало вытеснение российских оккупационных войск с занятых позиций, восстановление контроля над территориями и срыв планов РФ по дальнейшему наступлению на Славянск и Краматорск.

Ранее сообщалось, что операция "Вивальди" сорвала планы российских оккупантов по окружению украинского Крепостного пояса с севера и продвижению к Славянску. Однако командование страны-агрессора не отказалось от первоначального плана наступления на Лиманском направлении.

Как писал OBOZ.UA, украинские контратаки в рамках операции "Вивальди" на Лиманском направлении влияют на планы российских войск по охвату так называемого "крепостного пояса" Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия вблизи Славянска, Константиновки и Покровска, но подтвержденного продвижения на большинстве этих участков не зафиксировано.