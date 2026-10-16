Китай продаст России оборудование для дронов, которые оккупанты используют для атак на Украину — The Insider

Китайская компания Shenzhen Xingkai Technology готова поставлять в Россию mesh-модемы для беспилотников, несмотря на то, что ей прямо сообщили о военном назначении оборудования. Эти устройства помогают российским дронам поддерживать связь и получать команды во время полетов вглубь Украины.

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Об этом говорится в расследовании The Insider. Журналист издания в Украине исследовал mesh-модем Xingkai Tech, обнаруженный в российском беспилотнике "Гербера". Чтобы проверить готовность производителя к сотрудничеству, расследователь представился российским военным поставщиком.

Сколько стоят модемы для российских дронов

Журналисты попросили китайского производителя рассчитать стоимость партии из 500 модемов для завода в Алабуге. Компания выставила счет на 19,5 млн юаней – около $2,87 млн, сообщает The Insider.

Несмотря на то, что потенциальные покупатели прямо указали на военное назначение оборудования, производитель продолжил обсуждать сделку. Для оплаты он предложил счета в DBS Bank, Ping An Bank и China Merchants Bank.

По оценке The Insider, на долю Shenzhen Xingkai Technology приходится около половины рынка мощных mesh-модемов, которые используются в российских беспилотниках "Герань" и "Гербера".

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Как mesh-модемы помогают российским беспилотникам

Mesh-сеть – это система связи, в которой устройства передают данные друг другу через промежуточные узлы. Благодаря этому беспилотники могут ретранслировать сигналы и поддерживать связь даже с теми аппаратами, которые находятся вне зоны прямой связи с оператором.

Эта технология позволяет передавать команды российским дронам во время полетов на значительные расстояния, в частности вглубь Украины. Беспилотники могут получать команды уже в воздухе и управляться вручную, используя пробелы в украинской противовоздушной обороне.

Главные истории дня

Как отмечает The Insider, китайские компоненты являются важной составляющей систем связи, которые используются в российских ударных беспилотниках.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты начали оснащать mesh-модемами ударные беспилотники "Молния". Военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что ранее такое оборудование устанавливали на дроны "Герань/Shahed" и "Гербера", а теперь его применяют и на более дешевых БПЛА. По его словам, противник унифицирует оборудование, объединяя системы управления беспилотниками разных типов в одну сеть.