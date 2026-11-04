Китайская компания поставляет России оптоволокно протяженностью до 100 км и беспилотники с ИИ-наведением – The Insider

Китайская компания Jiangxi Guangbo Optoelectronic Technology поставляет в Россию оптоволокно повышенной дальности и высокоскоростные дроны с искусственным интеллектом. Кроме того, компания предлагает военным РФ совместную разработку решений под конкретные боевые задачи.

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Такая деятельность компании прямо противоречит официальной политике Пекина, который с 2023 года ввел жесткие экспортные ограничения на поставки беспилотников и компонентов двойного назначения. Об этом сообщает расследование The Insider.

Оружие и технологии для армии РФ

В 2026 году представители Jiangxi Guangbo активно продвигали свою продукцию на российских военно-технических площадках, включая выставку "Флот-2026" в Кронштадте, "Дрон Экспо 2026" в Казани и Международный технологический конгресс в парке "Патриот".

Среди предлагаемых российским военным разработок: перехватчик и ударный дрон HJ-7 с заявленной скоростью до 450 км/ч, радиус действия 15 км, боевая часть до 500 грамм, функции автоматического захвата цели и дистанционного подрыва.

Также китайцы предлагают легкий 5-дюймовый дрон ПВО со скоростью до 350 км/ч, распознавание целей на дистанции до 300 м.

Кроме того, китайская компания продает оптоволоконные системы связи и катушки длиною до 100 км. Технологии, рекламируемые как устойчивые к РЭБ и подходящие для беспилотников, подводных систем и торпедного вооружения.

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В компонентах китайских перехватчиков эксперты обнаружили западные комплектующие, включая чипы и датчики американских и европейских производителей (Bosch, STMicroelectronics, CEVA).

Российские дроны с китайским следом

Подводя итоги анализа рынка, расследователи выяснили, что визуально идентичные перехватчики продаются на российских маркетплейсах под названиями "Стриж", "Шершень" и "Ястреб". Самая популярная марка "Стриж" позиционируется как отечественная разработка, однако рекламные ролики применения дрона были сняты в Китае с тем же оператором и в тех же декорациях, что и в промо-материалах Jiangxi Guangbo, а инструкции содержат характерные грамматические ошибки.

Главные истории дня

Официальным производителем "Стрижей" числится ООО НПП "НТТ"". Компания тесно связана с производителями подсанкционных российских БПЛА "Орлан" (ООО "СТЦ" и ОАО "Технологии Радиоконтроля"). НПП "НТТ" активно обходит санкционные барьеры и является крупным господрядчиком: фирма поставляет технику и средства борьбы с БПЛА для ФСБ, ФСО, Минобороны РФ и структуры-производителя дронов "Герань" в ОЭЗ "Алабуга".

Связи с КНР вопреки экспортным ограничениям

Jiangxi Guangbo имеет официальное представительство в Санкт-Петербурге на базе Российско-Китайского бизнес-парка, тесно связанного с посольством КНР и стратегией "Один пояс – один путь". Фирма также сотрудничает с государственным Наньчанским авиационным университетом и открыто заявляет в медиа о "приоритетной поддержке местных органов власти" Китая.

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Несмотря на публичный нейтралитет Пекина и лицензионный экспортный контроль, введенный властями КНР в сентябре 2023 года, китайский производитель продолжал прямые контакты с силовыми ведомствами РФ, организовывал экскурсии на свои заводы в КНР и осуществлял поставки оптоволокна российским юридическим лицам.

Напомним, в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность трехсторонней встречи с участием лидера Китая Си Цзиньпина. Однако окончательных договоренностей относительно переговоров и их повестки дня пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел Китая не располагает информацией о возможной встрече лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.