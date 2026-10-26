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"Летят один за другим": Игнат объяснил, как враг управляет дронами через mesh-сети и есть ли угроза из Беларуси

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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1,1 т.
"Летят один за другим": Игнат объяснил, как враг управляет дронами через mesh-сети и есть ли угроза из Беларуси
Россия может использовать mesh-сети для координации атак дронов

Российские оккупанты могут использовать беспилотники в качестве ретрансляторов, чтобы передавать сигналы друг другу и управлять ими на большом расстоянии. Дроны, летящие один за другим, способны формировать mesh-сети.

Об этом в комментарии СМИ заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. В то же время, добавил он, информация об использовании ретрансляторов на территории Беларуси требует подтверждения.

Россия может использовать mesh-сети для координации атак дронов

Игнат прокомментировал сообщение пограничников о вероятном использовании страной-агрессором ретрансляторов в Беларуси для управления беспилотниками, отметив, что вражеские дроны часто движутся один за другим вдоль границы. По его словам, такая схема связи возможна, однако информацию о привлечении территории Беларуси к работе ретрансляторов еще нужно подтвердить.

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Сейчас Украина прорабатывает этот вопрос по дипломатическим каналам, тогда как Минск отрицает использование таких средств и предоставление разрешения на их применение. Вместе с тем дроны могут передавать сигналы непосредственно друг другу.

"При этом даже если дроны просто летят один за другим, они уже сами могут быть ретрансляторами друг для друга. Они могут передавать сигнал от дрона к дрону, создавая mesh-сеть. Причем не только линейно – они могут выстроить целую сеть", – сказал представитель Воздушных сил.

Он объяснил, что враг способен координировать движение дронов непосредственно из приграничных российских областей (например, Брянской или Орловской), используя соответствующую сеть для атак на воздушные цели. Кроме этого, оккупанты могут привлекать собственную агентуру в Украине для развертывания наземных пунктов связи.

РФ ищет новые способы защиты дронов от украинской ПВО

Игнат добавил, что попытки России защитить свои БПЛА от украинских перехватчиков не новы. Ранее на беспилотники враг уже устанавливал камеры заднего вида и датчики по принципу автомобильного парктроника, которые предупреждали о приближении угрозы и заставляли дрон маневрировать.

Впрочем, он убежден, что ручное управление оператором все равно не станет надежным спасением от ПВО. 

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Игнат рассказывал, что погода влияет на эффективность работы противовоздушной обороны Украины. Сейчас из-за ухудшения погодных условий процент сбития российских дронов-камикадзе несколько снизился.

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