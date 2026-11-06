Врачи боролись до последнего: появились подробности о женщине, погибшей в результате атаки РФ на Днепропетровщину. Фото

В результате российской атаки на Марганец 3 ноября 2026 года тяжелые ранения получила местная жительница Анна Мититяк. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, однако на следующий день женщина умерла.

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Она работала на Марганецком горно-обогатительном комбинате с 2017 года. О ее гибели сообщили администрация и профсоюзный комитет предприятия.

Что известно о погибшей Анне Мититяк

Анна Олеговна Мититяк родилась 24 февраля 1985 года. Во время вражеской атаки на город 3 ноября она получила тяжелые ранения. Медики пытались спасти женщину, однако травмы оказались слишком тяжелыми. 4 ноября ее сердце остановилось.

Где работала погибшая женщина

Свою трудовую деятельность на Марганецком горно-обогатительном комбинате Анна Мититяк начала в 2017 году. Она работала грохотовщицей третьего разряда горно-обогатительной фабрики.

На предприятии женщину характеризуют как ответственную, добросовестную и дисциплинированную работницу, которая профессионально и преданно выполняла свои обязанности. В коллективе она пользовалась уважением, а коллеги запомнят ее как искреннего, доброго и человечного человека.

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У погибшей остались муж и сын

В сообщении предприятия отметили, что смерть Анны Мититяк стала тяжелой утратой для всего коллектива и невосполнимым горем для ее семьи. Без любящей жены и матери остались муж и сын.

Администрация и профсоюзный комитет Марганецкого ГОКа выразили соболезнования родным и близким погибшей. На предприятии подчеркнули, что разделяют боль семьи и скорбят вместе с ней.

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