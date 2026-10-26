Врачи пять дней боролись за жизнь: умер спасатель из Запорожья, пострадавший в результате удара РФ. Фото

В больнице 25 октября умер спасатель из Запорожья Артем Ханат, получивший ранения в результате российского удара. Медики пять дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

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Ему было 38 лет, у него остались жена и трое детей. О смерти коллеги сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Врачи пять дней боролись за жизнь Артема Ханата

"Война унесла жизнь еще одного запорожского спасателя: 25 октября в больнице остановилось сердце нашего коллеги, сержанта службы гражданской защиты Артема Ханата", – говорится в сообщении.

После ранений, полученных в результате российского удара, медики в течение пяти дней пытались спасти мужчину. Несмотря на все усилия врачей, он умер.

Шесть лет службы и награда Президента Украины

Артем Ханат посвятил шесть лет своей жизни работе в ГСЧС. Свой профессиональный путь он начал в Гуляйполе, а затем продолжил службу в родной Васильевке.

После начала полномасштабного вторжения спасатель более года вместе с коллегами помогал людям в Новониколаевке. Позже он служил в Ореховской пожарно-спасательной части.

В 2022 году за мужество и преданность долгу Артем получил награду Президента Украины "За оборону Украины".

У спасателя остались жена и трое детей

Артему Ханату было 38 лет. После его смерти без отца и мужа остались жена, годовалая дочь и двое несовершеннолетних сыновей.

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В ГСЧС выразили соболезнования семье и близким погибшего спасателя.

"Для нас Артем навсегда останется частью большой семьи спасателей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Артема. Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем головы в скорби", – отметили в службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Марганце Днепропетровской области погиб пожарный-спасатель Евгений Коновалов. В свободное от службы время он попал под удар российского FPV-дрона и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

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