В Краматорске, по наблюдениям руководительницы эвакуационной команды Universal Aid Ukraine Анны Элсбернд, в больничных коридорах, где раньше люди ждали плановых осмотров и лечения, теперь много раненых. Из-за угрозы российских атак бригады медицинской эвакуации не могут выезжать в отдельные районы города.

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Об этом Элсбернд рассказала "Цензор.НЕТ".

Элсбернд рассказала, что видела в больнице раненых в термоодеялах. Малоподвижных людей из районов, куда не могут добраться медицинские бригады, забирают волонтеры. Они доставляют их туда, где людей могут принять специализированные службы.

По словам Элсбернд, такие выезды требуют больше времени. Перемещение может причинять людям боль, а из-за угрозы атак волонтеры вынуждены действовать быстро.