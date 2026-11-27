Больницы в Краматорске заполнены ранеными, а медики не могут выезжать в отдельные районы, – волонтерка Элсбернд
В Краматорске, по наблюдениям руководительницы эвакуационной команды Universal Aid Ukraine Анны Элсбернд, в больничных коридорах, где раньше люди ждали плановых осмотров и лечения, теперь много раненых. Из-за угрозы российских атак бригады медицинской эвакуации не могут выезжать в отдельные районы города.
Об этом Элсбернд рассказала "Цензор.НЕТ".
Элсбернд рассказала, что видела в больнице раненых в термоодеялах. Малоподвижных людей из районов, куда не могут добраться медицинские бригады, забирают волонтеры. Они доставляют их туда, где людей могут принять специализированные службы.
Читайте также
Дроны атаковали завод в Тульской области, задействованный в производстве топлива для "Искандеров": произошел масштабный пожар. Видео
Командование армии РФ угрожает отправить командиров на штурм из-за отсутствия продвижения на Запорожском направлении – "Атеш"
Ограничения Starlink для Украины частично сняты, – Зеленский
По словам Элсбернд, такие выезды требуют больше времени. Перемещение может причинять людям боль, а из-за угрозы атак волонтеры вынуждены действовать быстро.