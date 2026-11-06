''Летала по 7-8 часов ежедневно'': 22-летняя украинка рассказала, как стала оператором дронов. Видео

22-летняя украинка Христина с позывным "Хрестик" стала оператором дронов-перехватчиков и теперь сбивает беспилотники противника. В войско девушка вступила после того, как увидела работу операторов возле своего родного села.

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Во время обучения на оператора FPV она летала по 7–8 часов ежедневно. Свою историю Христина рассказала в видео.

Как 22-летняя Христина стала оператором дронов

Христина с позывным "Хрестик" присоединилась к войску, когда увидела, как работают операторы беспилотников неподалеку от ее родного села. Впоследствии она сама освоила управление FPV-дронами.

Обучение было интенсивным: девушка летала по 7–8 часов ежедневно, оттачивая навыки управления беспилотниками.

Теперь 22-летняя украинка работает оператором дронов-перехватчиков и сбивает вражеские БпЛА.

Христина стала примером ответственности за защиту страны

История Христины показывает, как осознание собственной ответственности может превратиться в конкретные действия. Защита страны – дело не только тех, кто уже служит в армии, но и каждого, кто понимает, что от его поступков зависит будущее Украины и ее настоящее.

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