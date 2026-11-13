Лицензия на производство Patriot для Украины заблокирована в Пентагоне: журналист узнал подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыОтключение света в Одессе. Иллюстративное фотоВ Украине объявили новый график отключений света: какой режим введут 14 ноября"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местах"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местахГенерал СБУ Дука после выхода из СИЗО сделал громкие заявления о НАБУ и призвал Раду создать ВСКГенерал СБУ Дука после выхода из СИЗО сделал громкие заявления о НАБУ и призвал Раду создать ВСКТрамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвала дату, место и тему обсужденияТрамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвала дату, место и тему обсуждения"Никто не звал на переговоры": Медведев публично обозвал Каю Каллас"Никто не звал на переговоры": Медведев публично обозвал Каю КалласНардеп Марченко потеряет мандат и проведет 2 года в тюрьме: она проиграла апелляциюНардеп Марченко потеряет мандат и проведет 2 года в тюрьме: она проиграла апелляциюЛе Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу""Посягает на территорию!" Путинист Фетисов закатил истерику и набросился на премьера Канады с угрозами от Трампа"Посягает на территорию!" Путинист Фетисов закатил истерику и набросился на премьера Канады с угрозами от ТрампаБелый настенный котел, радиатор с терморегулятором, комнатный термостат и растение на подоконникеГазовый котел зимой: какую температуру установить, чтобы согреться и не переплачивать
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Лицензия на производство Patriot для Украины заблокирована в Пентагоне: журналист узнал подробности

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
285
Лицензия на производство Patriot для Украины заблокирована в Пентагоне: журналист узнал подробности
Ракеты PAC-2 GEM-T для Patriot. Источник: Defense Express

Процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет для системы ПВО Patriot по-прежнему заблокирован в министерстве обороны США. Документы уже готовы, но лежат без движения на столе у одного из заместителей министра обороны США.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу. Он сослался на два источника в Пентагоне.

Что об этом известно

Источники журналиста утверждают, что документы для выдачи лицензии уже собраны, но до сих пор не оформлены, несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласовали этот вопрос еще в октябре.

Дальнейшее оформление документации задерживается на уровне заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Майкла Даффи.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
5,8 т.
В Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известно
5,8 т.
В Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известно
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
3,7 т.
В Ленинградской области атакованы позиции радиолокационной разведки: поражены три цели
3,7 т.
В Ленинградской области атакованы позиции радиолокационной разведки: поражены три цели
Анна ЯкубецАнна Якубец
2,9 т.
Планы врага сорваны: ССО совершили налет на позиции оккупантов и захватили пленных. Видео
2,9 т.
Планы врага сорваны: ССО совершили налет на позиции оккупантов и захватили пленных. Видео

В Пентагоне эту информацию пока никак не комментируют.

Лицензия на производство Patriot для Украины заблокирована в Пентагоне: журналист узнал подробности

Сообщение Алекса Рауфоглу. Источник: скриншот

О чем речь

Алекс Рауфоглу напомнил, что президент США Дональд Трамп еще в июле, по время встречи с президентом Владимиром Зеленским, лично заявлял, что США согласны предоставить Украине лицензию на производство боеприпасов для систем ПВО Patriot.

Правда, затем Трамп говорил, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей соответствующей лицензии.

Так или иначе, в сентябре Владимир Зеленский утверждал, что Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Речь идет о ракетах PAC-2 GEM-T для Patriot – их проще производить, чем более современные РАС-3.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты и Украина уже ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Похожие темы
ВооружениеВоенная помощь УкраинеУкраинаСШАоружиеракетыПВОPatriotПентагонВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампДональд ТрампМарко РубиоМарко Рубио
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!