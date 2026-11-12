''Любил спорт, увлекался теннисом'': появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Винницкой области. Фото

В результате российской атаки на Ладыжинскую общину Винницкой области погиб Валерий Новощонов, уроженец Мироновки Киевской области. Мужчина посвятил жизнь работе на промышленных предприятиях, любил спорт и увлекался большим теннисом.

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Об этом в Facebook сообщила Мироновский городской совет. Там рассказали о жизненном и профессиональном пути погибшего, а также о том, где и когда с ним простились в родном городе.

Что известно о погибшем Валерии Новощонове

Трагедия произошла на рассвете 10 ноября 2026 года во время очередной атаки российских беспилотников на гражданские объекты. В результате удара погибли два человека – Валерий Новощонов и его коллега Петр Бачичук.

Валерий родился и вырос в Мироновке. Он окончил местную общеобразовательную школу №2, а высшее образование получил в Национальном университете пищевых технологий по специальности "Теплоэнергетика".

Свой профессиональный путь мужчина начал на сахарном заводе. Позже работал на других промышленных предприятиях, где прошел путь от начальника смены до директора производства. Его работа была тесно связана с родным городом, а позже продолжилась в Ладыжине.

Вне работы Валерий увлекался спортом, в частности большим теннисом. Одной из его любимых семейных традиций были зимние поездки в горы.

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Как попрощались с Валерием Новощоновым

11 ноября с Валерием Новощоновым и его погибшим коллегой попрощались в Ладыжине.

В Мироновке церемония прощания с погибшим и заупокойная молитва состоялись 12 ноября в 11:00 возле его дома. Мужчину похоронили на Мироновском кладбище.

В городском совете выразили соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что память о земляке навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Главные истории дня

Напомним, в результате российской атаки на Киев 8 октября погибла 36-летняя Алена Гонтар, которая работала менеджером строительного магазина "ОЛДИ". Вместе с ней жертвами удара по предприятию стали еще два сотрудника в возрасте 43 и 55 лет.

Как писал OBOZ.UA, в Прилуках Черниговской области в результате российского ракетного удара по жилому дому погибли 18-летний Сергей Левичев и его годовалый сын Алексей. Молодая семья менее чем за месяц до трагедии переехала из Изюма, спасаясь от обстрелов, однако российская ракета настигла их и на новом месте.