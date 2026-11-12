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"Любил спорт, увлекался теннисом": появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Винницкой области. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
168
"Любил спорт, увлекался теннисом": появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Винницкой области. Фото
В результате российской атаки погиб Валерий Новощонов. Иллюстративное фото. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Facebook/Мироновский городской совет/Pexels

В результате российской атаки на Ладыжинскую общину Винницкой области погиб Валерий Новощонов, уроженец Мироновки Киевской области. Мужчина посвятил жизнь работе на промышленных предприятиях, любил спорт и увлекался большим теннисом. 

Об этом в Facebook сообщила Мироновский городской совет. Там рассказали о жизненном и профессиональном пути погибшего, а также о том, где и когда с ним простились в родном городе.

Что известно о погибшем Валерии Новощонове

Трагедия произошла на рассвете 10 ноября 2026 года во время очередной атаки российских беспилотников на гражданские объекты. В результате удара погибли два человека – Валерий Новощонов и его коллега Петр Бачичук.

Валерий родился и вырос в Мироновке. Он окончил местную общеобразовательную школу №2, а высшее образование получил в Национальном университете пищевых технологий по специальности "Теплоэнергетика".

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Свой профессиональный путь мужчина начал на сахарном заводе. Позже работал на других промышленных предприятиях, где прошел путь от начальника смены до директора производства. Его работа была тесно связана с родным городом, а позже продолжилась в Ладыжине.

Вне работы Валерий увлекался спортом, в частности большим теннисом. Одной из его любимых семейных традиций были зимние поездки в горы.

''Любил спорт, увлекался теннисом'': появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Винницкой области. Фото

Российская атака унесла жизнь Валерия Новощонова. Источник: Facebook/Мироновский городской совет

Как попрощались с Валерием Новощоновым

11 ноября с Валерием Новощоновым и его погибшим коллегой попрощались в Ладыжине.

В Мироновке церемония прощания с погибшим и заупокойная молитва состоялись 12 ноября в 11:00 возле его дома. Мужчину похоронили на Мироновском кладбище.

В городском совете выразили соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что память о земляке навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

''Любил спорт, увлекался теннисом'': появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Винницкой области. Фото

Пост Мироновского городского совета в Facebook. Источник: Скриншот

Напомним, в результате российской атаки на Киев 8 октября погибла 36-летняя Алена Гонтар, которая работала менеджером строительного магазина "ОЛДИ". Вместе с ней жертвами удара по предприятию стали еще два сотрудника в возрасте 43 и 55 лет.

Как писал OBOZ.UA, в Прилуках Черниговской области в результате российского ракетного удара по жилому дому погибли 18-летний Сергей Левичев и его годовалый сын Алексей. Молодая семья менее чем за месяц до трагедии переехала из Изюма, спасаясь от обстрелов, однако российская ракета настигла их и на новом месте.

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