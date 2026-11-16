''Человек слова и большого сердца'': на войне погиб депутат и бывший городской голова Равы-Русской во Львовской области

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. Фото"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мостеБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИлюстрация к гороскопуТрем знакам зодиака нужно быть решительными в начале недели: лучшее время пересмотреть свои решенияОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: в Украине действуют обновленные графики отключения светаРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозеРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозе"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 годИгнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскированиеИгнат объяснил, действительно ли во время российских атак необходимо светомаскирование
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Человек слова и большого сердца": на войне погиб депутат и бывший городской голова Равы-Русской во Львовской области

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
276
"Человек слова и большого сердца": на войне погиб депутат и бывший городской голова Равы-Русской во Львовской области
На войне погиб бывший глава Равы-Русской

На фронте погиб депутат и бывший глава Равы-Русской Николай Зинько. Мужчина встал на защиту Украины задолго до полномасштабного вторжения, а позднее был отозван со службы.

Однако после 24 февраля 2022 года он вернулся в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщил подполковник ВСУ, глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Трагическое известие для всей семьи "Свободы". Погиб наш побратим, боец Легиона Свободы, многолетний сторонник "Свободы", бывший городской голова Равы-Русской, что во Львовской области, глава Львовской областной организации ВО "Свобода" – Николай Зинько", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Николай Зинько родился в 1987 году в Раве-Русской и с детства воспитывался в националистической среде. Его мать родилась в Сибири, куда ее семью депортировали из-за связи одного из родственников с Украинской повстанческой армией. Родители матери были родом из Стрыйщины.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
39,7 т.
"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение до сих пор не восстановили. Фото, видео и все подробности
39,7 т.
"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение до сих пор не восстановили. Фото, видео и все подробности
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
38,1 т.
Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области и пункты управления противника – Генштаб
38,1 т.
Силы обороны поразили нефтебазу в Ростовской области и пункты управления противника – Генштаб
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
8,8 т.
Силы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – Генштаб
8,8 т.
Силы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – Генштаб

Высшее образование мужчина получил на факультете международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Еще во время учебы он поддерживал ВО "Свобода", а в 2009 году официально присоединился к организации.

Сначала активно участвовал в политических акциях и мероприятиях, позже возглавил городскую организацию "Свободы" в Раве-Русской. Также был депутатом городского совета.

После начала российско-украинской войны Николай Зинько добровольно отправился на фронт и служил в добровольческом батальоне "Сечь", сформированном при участии представителей "Свободы". В 2015 году его отозвали со службы, после чего он стал городским головой Равы-Русской.

''Человек слова и большого сердца'': на войне погиб депутат и бывший городской голова Равы-Русской во Львовской области

На войне погиб Николай Зинько. Источник: Facebook/Олег Тягнибок

С началом полномасштабного вторжения защитник снова вступил в ряды войск. Сначала служил в добровольческом формировании территориальной общины "Свобода", а затем занял должность заместителя командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады.

"Николай был на редкость преданным, искренним и честным человеком. Человеком слова, принципов и большого сердца. Надежным побратимом. Вечная память и слава Тебе, Друг! Соболезнования родным и близким. Слава Герою!" – написал Тягнибок.

''Человек слова и большого сердца'': на войне погиб депутат и бывший городской голова Равы-Русской во Львовской области

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, на войне против российских оккупантов 20 октября погиб 26-летний Алексей "Лева" Дегтярев, родом из села Селище в Винницкой области. Он встал на защиту страны 25 февраля 2022-го, всего через два месяца после завершения срочной службы. Мужчина писал стихи, мечтал о собственном доме, любящей семье и детях.

Как писал OBOZ.UA, на войне погиб 28-летний спецназовец Алексей "Габа" Донцов, который до полномасштабного вторжения работал моряком. После начала большой войны он присоединился к Силам обороны Украины и впоследствии стал командиром группы разведывательного спецподразделения. Побратимы вспоминают его как человека, который всегда говорил правду и ответственно относился к своему делу.

Похожие темы
Война в УкраинеГерои войны в УкраинеГибель украинских военныхсмертьдепутатВооруженные Силы УкраиныРоссияУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!