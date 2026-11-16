''Человек слова и большого сердца'': на войне погиб депутат и бывший городской голова Равы-Русской во Львовской области

На фронте погиб депутат и бывший глава Равы-Русской Николай Зинько. Мужчина встал на защиту Украины задолго до полномасштабного вторжения, а позднее был отозван со службы.

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Однако после 24 февраля 2022 года он вернулся в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщил подполковник ВСУ, глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Трагическое известие для всей семьи "Свободы". Погиб наш побратим, боец Легиона Свободы, многолетний сторонник "Свободы", бывший городской голова Равы-Русской, что во Львовской области, глава Львовской областной организации ВО "Свобода" – Николай Зинько", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Николай Зинько родился в 1987 году в Раве-Русской и с детства воспитывался в националистической среде. Его мать родилась в Сибири, куда ее семью депортировали из-за связи одного из родственников с Украинской повстанческой армией. Родители матери были родом из Стрыйщины.

Высшее образование мужчина получил на факультете международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Еще во время учебы он поддерживал ВО "Свобода", а в 2009 году официально присоединился к организации.

Сначала активно участвовал в политических акциях и мероприятиях, позже возглавил городскую организацию "Свободы" в Раве-Русской. Также был депутатом городского совета.

После начала российско-украинской войны Николай Зинько добровольно отправился на фронт и служил в добровольческом батальоне "Сечь", сформированном при участии представителей "Свободы". В 2015 году его отозвали со службы, после чего он стал городским головой Равы-Русской.

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С началом полномасштабного вторжения защитник снова вступил в ряды войск. Сначала служил в добровольческом формировании территориальной общины "Свобода", а затем занял должность заместителя командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады.

"Николай был на редкость преданным, искренним и честным человеком. Человеком слова, принципов и большого сердца. Надежным побратимом. Вечная память и слава Тебе, Друг! Соболезнования родным и близким. Слава Герою!" – написал Тягнибок.

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