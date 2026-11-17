17 ноября Россия атаковала дроном Мукачево, что на Закарпатье. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что российский беспилотник упал неподалеку от железнодорожного вокзала.

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В связи с этим железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной будет приостановлено на два дня. Об этом Мадьяр отметил в публикации на странице Facebook.

Что известно

"Недавно в Закарпатье, в 300 метрах от железнодорожной станции Мукачево, разбился российский беспилотник. Венгерский экипаж поезда, прибывавшего из Венгрии, эвакуировали. Железнодорожное движение между Венгрией и Украиной будет приостановлено сегодня и завтра", – написал Мадяр.

"Сегодня враг в очередной раз атаковал наш город.

Призываем жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях или других безопасных местах до официального сообщения об отбое.

Также просим не публиковать в социальных сетях фото и видео работы сил противовоздушной обороны", – говорится в Мукачевском городском совете.