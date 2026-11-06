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Малая Токмачка: в Силах обороны сказали, кто контролирует село, которое войска РФ регулярно объявляют оккупированным

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
2,2 т.
Малая Токмачка: в Силах обороны сказали, кто контролирует село, которое войска РФ регулярно объявляют оккупированным
Заместительница спикера группировки войск "Юг" Анастасия Шевченко. Источник: Укринформ

Малая Токмачка Запорожской области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на регулярные заявления российской стороны о якобы оккупации села. Российские войска не смогли выполнить задачу по захвату Орехова и других населенных пунктов ни в октябре, ни в начале ноября 2026 года.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила заместитель спикера Группировки войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко. Она подчеркнула, что сообщения российского командования о якобы захвате Малой Токмачки не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Системные фейки РФ

По словам Анастасии Шевченко, заявления о "овладении" Малой Токмачкой уже стали системной практикой российского командования.

"Заявления об "овладении" Малой Токмачкой уже стали системной практикой, хотя населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины", – отметила представительница Группировки войск (сил) "Юг".

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Малая Токмачка: в Силах обороны сказали, кто контролирует село, которое войска РФ регулярно объявляют оккупированным

Малая Токмачка на карте боевых действий по состоянию на 23 мая. Источник: DeepState

Она также напомнила, что в течение октября российские войска не смогли выполнить поставленные задачи по захвату Орехова и других населенных пунктов Запорожской области.

В начале ноября ситуация не изменилась. По оценке украинской стороны, противник не добился никаких оперативных успехов.

Ситуация на фронте

Шевченко подчеркнула, что российское командование продолжает манипулировать информацией о ходе боевых действий, распространяя ложные доклады о продвижении своих подразделений и захвате украинских населенных пунктов.

"В то же время российское командование систематически прибегает к манипуляциям и фейковым докладам о якобы успешном продвижении и захвате населенных пунктов", – подчеркнула заместительница пресс-секретаря.

По ее словам, подразделения Группировки войск (сил) "Юг" продолжают уничтожать противника на земле, в воздухе и на воде, срывая планы российских войск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские военные регулярно отчитываются о якобы захвате населенных пунктов в Запорожской области. Для имитации продвижения они, в частности, прибегают к демонстративным действиям с установкой флагов.

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