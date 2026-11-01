''Мамочка, вернись!'' В Полтавской области похоронили маму близнецов, которую убила армия России

В селе Погребы Полтавской области 31 октября простились с 33-летней Анной Брагой, которая погибла во время российской атаки на Кременчуг 29 октября. Женщина закрыла собой двух детей-близнецов и спасла им жизнь.

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Об этом сообщил "Кременчуцький телеграф". После похорон сестра погибшей Инна Солошенко поделилась в соцсетях воспоминаниями о ней.

"Люди, живите эту жизнь, потому что другой уже не будет. Аня любила жизнь и ловила каждый момент", – написала Инна.

В другой истории Instagram женщина опубликовала фото детей Анны и рассказала, как они звали маму после трагедии.

"Мамочка, вернись. Мамочка, вернись. Кричали детки. Это самое страшное. Такие чудесные детки. Так жаль. Этот крик нужно было снимать и показывать по всем каналам. Чтобы те, кто может повлиять на эту войну, наконец проснулись", – написала она.

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У Анны остались муж и двое детей-близнецов. По словам близких, во время обстрела она не успела добраться до укрытия и закрыла собой детей. После атаки их осмотрел врач.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 октября российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. Вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. В результате атаки погибли трое людей, еще 19 пострадали, среди них – трое детей.

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В тот день муж Анны праздновал 35-летие. Российский удар также повредил многоквартирные и частные дома, а также здание школы-интерната, откуда детей успели перевести в укрытие.