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"Машина пыток работает на полную мощность": спецдокладчица ООН заявила о гибели 438 украинцев в российском плену

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
783
"Машина пыток работает на полную мощность": спецдокладчица ООН заявила о гибели 438 украинцев в российском плену
Мариана Кацарова рассказала о гибели 438 украинцев в российском плену. Источник: UN, скриншот, коллаж OBOZ.UA

Правозащитникам достоверно известно о гибели по меньшей мере 438 украинских защитников, оказавшихся в российском плену. Причем российские судьи "судят" украинцев почти исключительно как "террористов", что позволяет назначать максимальные сроки заключения, утверждает специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека в России Мариана Кацарова.

По ее данным, не менее 90% украинских воинов, оказавшихся перед российским судом, были обвинены именно в "терроризме". В целом пытки заключенных в РФ остаются системной практикой, которой способствует безнаказанность, отмечает правозащитница.

Украинские "террористы"

По словам Кацаровой, российские власти объявили батальон "Азов" террористической организацией, а его бойцов, несмотря на статус военнопленных, судят именно как "террористов".

"Это касается большинства украинских пленников в России, дела которых рассматривают суды, в том числе военные. Возможно, 90 процентов из них обвиняют в преступлениях, связанных с терроризмом, а не в участии в боевых действиях", – отметила Кацарова.

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Правозащитница не ожидает расследования российскими властями указанных 438 смертей украинцев в плену.

"Машина пыток работает на полную мощность, а к украинским пленникам относятся особенно жестоко из-за высокого уровня безнаказанности. Иногда пытки украинских заключенных могут даже стать основанием для повышения по службе", – утверждает она.

На самом деле их гораздо больше

Кацарова привела примеры пыток украинских женщин-пленниц в России. В частности, она рассказала о Наталии Власовой, которую изнасиловали 15 вооруженных террористов так называемой "ДНР", а затем пытали электрическим током и подпиливали ей зубы металлическим напильником.

Во время судебного заседания в "военном суде" в Ростове Власова рассказала об этих преступлениях. Однако вместо назначения расследования судья приговорил женщину к 18 годам (сейчас украинка находится в российской колонии".

"У меня есть список из двух десятков таких женщин, но на самом деле их гораздо больше", – отметила Кацарова и подчеркнула необходимость документировать такие преступления для будущих судебных процессов и привлечения виновных к ответственности.

На временно оккупированной территории Украины недавно произошла очередная серия задержаний местных жителей – по подозрению в шпионаже, диверсиях и государственной измене. Причем ФСБ массово фабрикует уголовные дела по тяжким и особо тяжким статьям. О задержаниях и вынесенных приговорах – читайте в отдельном материале OBOZ.UA.

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