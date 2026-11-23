Это даже не ржавый крейсер "Москва"

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Пока в Китае ВВХ мечтал поделить мир на сферы влияния, один из департаментов ГУР готовил финальные приготовления к молниеносной спецоперации… и в конце концов наши специалисты минуснули новенький российский корвет "Меркурий". И уже точно известно, что "Меркурий" все!

Для тех, кто не очень в теме, "Меркурий" был одним из новейших и наиболее технологичных корветов Черноморского флота РФ. Его активно рекламировали как "невидимый" корабль с передовыми системами ПВО, поэтому его потеря или серьезное повреждение – действительно ощутимый имиджевый и военный удар.

Наконец-то тот "Меркурий" действительно стал невидимым, потому что под водой! Маскировка на высшем уровне!

Как известно, накануне в порту Бенгази в Ливии произошли мощный взрыв и пожар на российском военном судне, идентифицированном как корвет "Меркурий". Причиной мог стать удар беспилотника, хотя официального подтверждения причастности Украины или точной причины детонации пока нет.

Российский "военкор" пишет:

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"Что тут можно сказать. Ливия, а точнее, вторая власть – ПНС, давно сотрудничает с ГУР противника. В Ливии овердохрена военнослужащих ГУР. Мы это знаем. Толку от того, что мы это знаем, пока никакого. Противник давно пытается поднасрать "на дальнем". Если примерять на себя, я бы делал так же. Уничтожал бы врага там, где застану. Собственно, продолжаем СВО. Все интереснее наблюдать за данным мероприятием."

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