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Маскировка не помогла: украинские военные уничтожили три танка противника за один раз. Видео

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read2 мин
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Маскировка не помогла: украинские военные уничтожили три танка противника за один раз. Видео
Украинские военные уничтожили три танка противника
Источник: Скриншот из видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов. На этот раз военные подразделения Национальной гвардии Lasar’s Group за один выезд уничтожили три танка противника, которые россияне пытались замаскировать в 65 километрах от линии боевого столкновения.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко. Он также опубликовал в Telegram-канале видео удачной операции.

Что известно

Оккупанты замаскировали свою технику на расстоянии 65 км от линии боевого столкновения на Александровском направлении. Они закопали ее в землю и соорудили укрытие, однако это не помогло.

"Три танка за один заход: операция Lasar’s Group НГУ в 65 км от линии боевого соприкосновения", – говорится в материале.

Пивненко подчеркнул, что хотя вражеские танки стали редкостью на поле боя, но даже сейчас они есть среди целей, уничтоженных нашими дронами.

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Один из таких ярких примеров работы "Лазаров" против танков можно увидеть на видео.

Командующий Национальной гвардией отметил, что наши аналитики разведки получили данные о скоплении танков от аэроразведки смежных подразделений. На основе этой информации был спланирован вылет ударных дронов.

"Дроны Lasar’s Group проникли вглубь вражеских позиций и нанесли удары по технике", – написал Пивненко.

В результате удалось уничтожить три танка еще до того, как оккупанты успели их задействовать.

Украинские военные уничтожили три танка противникаИсточник: Скриншот из видео

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что киберподразделение партизанского движения "Атеш" получило внутренние документы 127-й мотострелковой дивизии РФ, подразделения которой воюют на Запорожском направлении. В документах говорится о тысячах погибших, пропавших без вести и раненых военных, а также о многочисленных случаях самовольного оставления частей и самоубийств.

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