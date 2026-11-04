''Нужно быть бдительными'': в ГПСУ рассказали, когда в последний раз фиксировали работу ретрансляторов в Беларуси

Государственная пограничная служба Украины в последние дни не фиксировала работу ретрансляторов в Беларуси, которые передают сигнал для российских ударных дронов. Последний раз их активность наблюдали на прошлой неделе.

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Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ. Впрочем, он подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси сохраняется, поэтому украинские подразделения продолжают следить за ситуацией.

ГПСУ следит за белорусским направлением

"В течение этой недели мы не фиксировали работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые подпитывают сигнал для российских ударных воздушных средств", – говорится в комментарии пресс-секретаря.

По словам Демченко, последний раз активность ретранслятора на территории Беларуси украинские пограничники обнаружили неделю назад. Вместе с тем, заверил он, вблизи украинско-белорусской границы не зафиксировано признаков усиления военной группировки, скопления техники или увеличения числа военных.

"В то же время мы должны быть бдительными: подразделения разведки Украины, Министерства обороны, Государственной пограничной службы постоянно следят за тем, что происходит в глубине территории Беларуси, потому что эта страна по-прежнему максимально находится под влиянием Кремля, и угроза со стороны Беларуси для нас никуда не исчезает", – предупредил Демченко.

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Напомним, в сентябре 2026-го стало известно, что страна-агрессор Россия снова использует территорию Беларуси для расширения возможностей ударных дронов во время воздушных атак на Украину. В частности, украинская разведка зафиксировала работу шести вышек-ретрансляторов спутникового сигнала вдоль белорусско-украинской границы.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вооруженный конфликт между Киевом и Москвой будет завершен в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что пришел к такому выводу, опираясь на собственное мнение.

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