''Есть конкретные предложения военных'': Хмара рассказал, как можно повысить эффективность работы ПВО. Фото

Министр обороны Украины Евгений Хмара посетил командные пункты зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ и позиции подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия. Во время встреч с военными обсудили применение комплексов NASAMS и IRIS-T, а также возможности объединения различных средств ПВО в единую систему управления.

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Отдельно шла речь о совершенствовании работы роботизированных турелей, которые уже успешно сбивали беспилотники "Герань-4" и "Герань-5". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как планируют объединить различные комплексы ПВО

Во время визита Евгений Хмара пообщался с военнослужащими зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. В частности, стороны обсудили опыт применения комплексов NASAMS и IRIS-T, а также возможности интеграции различных средств противовоздушной обороны в единую систему боевого управления.

Одно из направлений работы – объединение различных зенитных ракетных комплексов в общую тактическую сеть. Это должно помочь согласовать их работу и повысить эффективность защиты украинского неба.

По словам министра, украинские военные не только используют иностранные системы, но и совершенствуют их на основе собственного боевого опыта.

"Обсудили возможности взаимодействия различных ЗРК. Работаем над планом реализации. Украинские военные ежедневно используют эту технику и лучше всего знают, что можно улучшить. Изучаем их опыт, определяем потребность в конкретных типах зенитных управляемых ракет. С партнерами ищем возможности увеличить поставки необходимого вооружения", – отметил Евгений Хмара.

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Роботизированные турели уже сбивают "Герань-4" и "Герань-5"

Также министр посетил позиции командования сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Там с военными обсудили боевые возможности роботизированных турелей.

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По информации Минобороны, эти системы уже успешно уничтожали беспилотники "Герань-4" и "Герань-5".

Хмара отметил, что военные предложили конкретные способы повышения эффективности работы турелей. В частности, речь идет об использовании соответствующих типов боеприпасов.

"Есть конкретные предложения военных. Есть возможность повысить эффективность поражения благодаря соответствующим типам боеприпасов. Наша задача – распространять решения, проверенные боевым опытом, и обеспечивать слаженную работу всех средств ПВО", – подчеркнул министр.

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В Минобороны также обсудили безопасность военнослужащих

Отдельное внимание во время визита уделили безопасности военнослужащих. В частности, обсудили дополнительные меры защиты и необходимую поддержку подразделений со стороны Министерства обороны.

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Как писал OBOZ.UA:

– Страны НАТО опасаются, что Вашингтон может отложить передачу ракет Patriot, о которых правительства Украины и США уже договорились, до промежуточных выборов 3 ноября.

– В 2026 году наша страна получает в среднем всего 12 ракет для систем Patriot в месяц. Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке попросил утвердить дополнительный пакет помощи на зимний период.