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"Мастерская работа": украинские дронщики сбили второй российский вертолёт за неделю. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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"Мастерская работа": украинские дронщики сбили второй российский вертолёт за неделю. Видео
Украинские дронщики во второй раз за неделю сбили российский вертолёт

Операторы дронов 115-й отдельной механизированной бригады во второй раз за неделю поразили российский вертолёт. К результативной операции присоединились пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибыльцы".

Об этом сообщили в 115-й отдельной механизированной бригаде. Там же опубликовали соответствующее видео.

Украинские дронщики во второй раз за неделю поразили российский вертолёт

Дроноводители 115-й отдельной механизированной бригады сообщили об очередном поражении российского вертолета. По информации военных, это уже второй такой результат за неделю.

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К операции присоединились операторы зенитного ракетного дивизиона "Прибульцы". Военные подчеркнули профессионализм пилотов, выполнивших задание.

"Можем и повторим! Ювелирная работа, железная выдержка, боевой дух… Иногда то, что для кого-то считается трудным и невозможным, для пилотов ЗРДн "Прибульцы" — обычный день", — отметили в подразделении.

Бойцы подчеркнули, что результат стал возможен благодаря слаженной работе и выдержке операторов. В подразделении также отметили, что задачи, которые могут казаться сложными, для пилотов "Прибульцев" являются частью боевой работы.

''Мастерская работа'': украинские дронщики сбили второй российский вертолёт за неделю. Видео

Украинские дронары сбили второй российский вертолёт за неделю. Источник: Скриншот

''Мастерская работа'': украинские дронщики сбили второй российский вертолёт за неделю. Видео

Украинские дронщики сбили второй российский вертолёт за неделю. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные разведчики провели на Запорожском направлении контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного из военнослужащих РФ взяли в плен.

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