"Мастерская работа": украинские дронщики сбили второй российский вертолёт за неделю. Видео
Операторы дронов 115-й отдельной механизированной бригады во второй раз за неделю поразили российский вертолёт. К результативной операции присоединились пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибыльцы".
Об этом сообщили в 115-й отдельной механизированной бригаде. Там же опубликовали соответствующее видео.
Украинские дронщики во второй раз за неделю поразили российский вертолёт
Дроноводители 115-й отдельной механизированной бригады сообщили об очередном поражении российского вертолета. По информации военных, это уже второй такой результат за неделю.
К операции присоединились операторы зенитного ракетного дивизиона "Прибульцы". Военные подчеркнули профессионализм пилотов, выполнивших задание.
"Можем и повторим! Ювелирная работа, железная выдержка, боевой дух… Иногда то, что для кого-то считается трудным и невозможным, для пилотов ЗРДн "Прибульцы" — обычный день", — отметили в подразделении.
Бойцы подчеркнули, что результат стал возможен благодаря слаженной работе и выдержке операторов. В подразделении также отметили, что задачи, которые могут казаться сложными, для пилотов "Прибульцев" являются частью боевой работы.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные разведчики провели на Запорожском направлении контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного из военнослужащих РФ взяли в плен.
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